Альянс за инклюзивную вакцину призван разработать вакцину на европейской территории. Четыре страны ЕС уже ведут переговоры с различными фармацевтическими компаниями.

Германия, Франция, Италия и Нидерланды объединились, чтобы ускорить производство вакцины от коронавируса SARS-CoV-2. О создании альянса сообщило Министерство здравоохранения Нидерландов, пишет DW.

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В сообщении говорится, что четыре крупнейшие экономики Европы "совместно рассматривают различные многообещающие инициативы и ведут переговоры с различными фармацевтическими компаниями".

Цель "Альянса за инклюзивное вакцину" – обеспечить возможность производства вакцины на европейской территории, где это только возможно. Германия, Франция, Италия и Нидерланды убеждены, что для результата нужны общая стратегия и инвестиции,

– отметили в заявлении.

Известно, что альянс рассмотрит инициативы в сфере разработки вакцин, чтобы обеспечить нужное количество вакцины для Евросоюза и других стран, особенно для бедных стран Африки.

Важно! Сейчас в мире проводят разработки более 130 вакцин от коронавируса. Около 10 из них уже находятся на стадии клинических испытаний.