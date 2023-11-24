В сети распространяют информацию, якобы волынянам нужно собрать не менее 200 литров крови для раненых 14 бригады ВСУ. Об этом пишет региональное СМИ "ВолыньPost".

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Согласно объявлению, у одного донора будет брать примерно 450 мл крови. Пропагандисты округляют эту цифру до 500 и подсчитывают, что кровь нужна около 400 военным. Бригада сейчас воюет под Купянском и по этим подсчетам якобы терпит "колоссальные потери".



Скриншот сообщения

Российская ложь о донорстве крови

15 ноября ВолыньPost действительно опубликовали объявления с призывом жителей области сдать кровь для поддержки военнослужащих. КП "Владимирское территориальное медицинское объединение" сообщило, что Владимирский отдел трансфузионной помощи нуждается в донорской крови всех групп и резус-факторе "минус".



Скриншот объявление о необходимости донорской крови на ВолыньPost

Однако в оригинальном сообщении нет информации об объеме крови, который нужно собрать. Как и о том, что потенциальный донор должен весить не менее 200 кг. Вероятно, скриншот новости отредактировали. На самом деле вес донора должен быть не менее 50 кг. Это одна из условий допуска до донорства. Кроме того, донор должен быть совершеннолетним, без временных (например, недавно переболевших, употреблявших лекарства, сделали татуировку или вакцинировались) или абсолютных (сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и т.п.) противопоказаний.

450 мл – это стандартная допустимая доза забора цельной крови. Эта цифра не показывает потребности в донорской крови для военнослужащих. На самом деле неизвестно, сколько крови требует отдел трансфузионной помощи КП "Владимирское территориальное медицинское объединение". Соответственно, тезисы о "400 раненых" и "колоссальных потерях" безосновательны.

Как происходит донорство крови

В целом донация цельной крови складывается из двух этапов: медосмотр и сама донация, занимающая не больше 10 минут. Во время медосмотра у донора определяют группу крови и уровень гемоглобина, измеряют давление и пульс, проверяют заполненную анкету и уточняют состояние здоровья, образ жизни. Донация проходит в специально оборудованном кабинете для забора крови – манипуляционной.

До 40 мл, в дополнение к 450 мл, берут для анализа заболевания, которые могут передать через кровь (ВИЧ/СПИД, сифилис, гепатит В и С и печеночных показателей). Далее центрифугирование получает эритроцитарную массу, срок хранения которой составляет от 21 до 42 дней. Если повторные анализы не выявят противопоказаний, кровь после обработки будет выдана для переливания реципиенту.

Донор может сдать цельную кровь или ее отдельные компоненты : тромбоциты, плазму или гранулоциты. Донация тромбоцитов проходит в два этапа: сдача анализов и забор тромбоцитов. Интервал между этапами может быть как несколько часов, так и несколько дней. Для забора крови донора подключают к сепаратору. Из вены аппарат забирает кровь, отфильтровывает, оставляет только тромбоциты и небольшое количество плазмы крови, необходимое для поддержания тромбоцитов в жизнеспособном состоянии. Остальные компоненты крови сразу возвращают человеку.

Тромбоцитарную массу убирают в объеме примерно 200 мл. Донация плазмы работает по аналогичному методу сдачи тромбоцитов, однако требует меньше времени: около 2 часов вместе с процедурой и стандартными обследованиями крови. Плазма сохраняется в течение 3 лет.

Донация гранулоцитов наиболее продолжительна и сложна. За 8 – 12 часов до донации следует получить инъекцию препарата, стимулирующего активную выработку лейкоцитов. Донация длится от одного до двух часов и проводится методом афереза. Собранные гранулоциты переливают в течение 24 часов. В Украине есть только один центр крови, где собирают гранулоциты – НДСЛ "Охматдет".

Для системы донорства крови лучше и эффективнее работать, когда доноры приходят в центры крови. постоянно, а не только в случае значительной чрезвычайной ситуации или реагируя на отдельные сообщения в СМИ или в соцсетях.

Как объясняет Министерство здравоохранения Украины в Украине выстроено системное плановое донорство для обеспечения устойчивых запасов крови и ее компонентов. Координация доставки запасов между регионами занимается специализированным государственным учреждением "Украинский центр трансплант-координации". Если возникает потребность в редкой группе крови, а на доставку из другого региона нет времени, тогда обращаются к донорам по онлайн-базе.

Потребности могут расти в конкретном заведении, городе, области. По состоянию на 23 ноября по всей Украине стабильной остается высокая необходимость в донорской крови. Потребности крови динамичны и меняются каждый день в зависимости от обстоятельств. Министерство здравоохранения Украины, Украинский центр трансплант-координации, центры крови могут обращаться с соответствующим объявлением граждан.

Автор: Алина Тропинина