В Первом медицинском объединении Львова рассказали, что 4 дня назад девочку госпитализировали в больницу в состоянии острого истощения и обезвоживания.

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Чтобы улучшить состояние ее здоровья, медики в течение 3 дней проводили интенсивную инфузионную терапию – внутривенно вводили девочке необходимые медикаменты.

После пережитого девочка нуждалась в психологической помощи, поэтому в заведении с ней общались специалисты Центра ментального здоровья.

"Сейчас ребенок уверенно выздоравливает! У нее уже появился аппетит, она ест, постепенно восстанавливает свои силы и может снова ходить", – сообщили медики.

После четырех дней пребывания под наблюдением врачей Соломию выписали домой – в дальнейшем за ее состоянием будет наблюдать семейный врач.

Поиски Соломии продолжались 8 дней

Мать Соломии обратилась за помощью к правоохранителям 20 июля, когда ребенок вечером не вернулся домой.

К операции по поиску Соломии привлекли более 600 человек: полицейских, спасателей, пограничников, кинологов, волонтеров и неравнодушных жителей Львовщины.

Ребенка удалось найти на 8-й день поисков. Без сознания Соломия лежала почти в 6 километрах от дома в одном из местных лесных массивов.