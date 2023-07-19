Знову біолабораторії: росіяни поширюють нові фейки про холеру в Україні

Віцеспікерка Держдуми РФ Ірина Ярова повідомила, нібито віруси холери, виявлені в Одеській і Миколаївській областях, можуть бути пов'язані з діяльністю біологічних лабораторій США в Україні. Вона заявила, ніби витік хвороби стався з біолабораторії в Одесі, побудовану з порушенням вимог безпеки.

Російська пропаганда помиляється навіть у базових поняттях: холера – це не вірусне, а бактеріальне захворювання, яке провокує бактерія Vibrio cholerae. Так, на відміну від бактерій, які можуть існувати у різних середовищах (в організмі людини та поза ним), віруси не можуть розмножуватися без клітин-господарів.

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Більшість бактерій є нешкідливими для здоров'я людини, у той час, як більшість вірусів викликають захворювання. Розуміння різниці між вірусами і бактеріями важливе, адже від цього залежить стратегія лікування. При бактеріальному захворюванні можуть допомогти антибіотики, при вірусному – вони не будуть ефективними, тому краще запобігати таким захворюванням, роблячи щеплення.

В Україні не зафіксували холеру

Станом на 13 липня 2023 року в Україні не повідомляли про виявлення холери. В Одесі, Полтаві, Миколаївській області знаходили холероподібні вібріони, які викликають захворювання на гострі кишкові інфекції. Однак вони не можуть викликати холеру.

Холера – що це? Це гостра інфекція тонкого кишечника, яка виникає при вживанні харчових продуктів або води, заражених бактерією Vibrio cholerae О1 або О139. Інкубаційний період триває від кількох годин до 5 днів, хвороба викликає зневоднення організму, що може призвести до летальних наслідків. Першими симптомами холери є діарея, блювота, болі у животі. В Україні є запас протихолерних вакцин на випадок екстреної ситуації.

Ризик виникнення холери пов'язаний не з міфічними біолабораторіями, а зі сприятливим для цього захворювання кліматом у південних областях України, через високу температуру води. Спалахи холери реєстрували ще за радянських часіві, зокрема в Одесі у 1970-х роках та кілька разів після здобуття незалежності, переважно у південних та східних регіонах. Останній випадок зараження холерою зареєстрували у 2018 році у Дніпропетровській області. А після підриву Каховської ГЕС ризик розвитку цього захворювання значно зріс через затоплення вбиралень, сміттєзвалищ, полів, які могли обробляти нітратними добривами, та масовий мор риби у південних регіонах.

Як пояснили у Міністерстві охорони здоров'я, найбільша небезпека виникнення інфекційних захворювань, серед них і холери, – недотримання санітарно-епідемічних норм: питна вода, змішана з каналізаційними та підземними водами, може потрапити в криниці, а це своєю чергою призведе до зараження. До того ж в окремих населених пунктах на Херсонщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині припинилось водопостачання через підтоплення насосних станцій.

Інші фейки про біолабораторії

У попередніх випусках ми неодноразово спростовували фейки про "біолабораторії США в Україні". Насправді США співпрацюють з Україною в рамках Угоди щодо співпраці у галузі запобігання розповсюдженню технологій, патогенів та знань, які можуть бути використані в ході розробки біологічної зброї ще з 2005 року.

Метою Програми зі зменшення біологічної загрози є виявлення, вчасне повідомлення про спалахи захворювань та реагування на них. У рамках проєкту США модернізували 46 лабораторій, медустанов та діагностичних центрів, а також надали три мобільні діагностичні лабораторії для виявлення коронавірусу. В описі програми вказано, що українські лабораторії належать та підконтрольні тільки уряду України.

Ярова не вказала, яку саме лабораторію в Одесі начебто побудували з порушеннями. У рамках цього проєкту у 2008 році США профінансували будівництво лабораторій в Українському науково-дослідному протичумному інституту імені Мечнікова в Одесі. Також у 2019 році побудували ще одну лабораторію для Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Одесі. Проте жодних доказів порушень при їхньому будівництві немає.

Дисклеймер: Цей інформаційний матеріал підготовлено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), наданої від імені народу Сполучених Штатів Америки. Відповідальність за зміст цього інформаційного матеріалу, який необов'язково відображає погляди USAID, Уряду Сполучених Штатів Америки, несе виключно компанія ТОВ "Делойт Консалтинг" в рамках контракту №72012118C00001.

Авторки: Єлизавета Ткаченко, Анастасія Бродовськ