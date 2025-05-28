За інформацією, яку 27 травня оприлюднив Вараський районний відділ Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб, місцева мешканка звернулася до сімейного лікаря зі скаргами на пухлиноподібне утворення під коліном правої ноги, розміром із квасолину, а також біль у спині, передає 24 Канал.

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Новий випадок дирофіляріоз

Окрім цього, у жінки з’явилися відчуття пульсації та свербіж у місці ураження. Пацієнтку госпіталізували до хірургічного відділення для видалення новоутворення. Під час операції у неї виявили паразита довжиною 12 сантиметрів, який, як встановили медики, належить до виду Dirofilaria repens.

Під час епідеміологічного розслідування встановили, що найбільш ймовірним шляхом зараження був укус комара. Стан жінки нині задовільний.

Зазначається, що це вже другий підтверджений у 2025 році випадок підшкірного дирофіляріозу на Рівненщині. У лютому аналогічне захворювання діагностували у 34-річного мешканця Зарічного – тоді з його живота видалили частини гельмінта довжиною 8 сантиметрів.

Що відомо про дирофіляріоз

Дирофіляріоз – це паразитарне захворювання, яке спричинюють круглі черви роду Dirofilaria. Найчастіше хвороба вражає собак і котів, але може бути небезпечною й для людини.

Збудник передається через укуси комарів. У тілі тварини або людини личинка розвивається до дорослої стадії, часто локалізуючись під шкірою або у внутрішніх органах (наприклад, у легенях чи серці).

Основні симптоми у людини:

підшкірні вузлики,

свербіж і біль у місці ураження,

загальна слабкість.

Захворювання не передається від людини до людини. Для діагностики використовують ультразвук або аналізи крові. Лікування, як правило, передбачає хірургічне видалення паразита.

Дирофіляріоз діагностують в Україні понад 70 років, а поодинокі випадки заражень у тварин фіксувалися ще раніше – з кінця XIX століття. За останні 30 років хвороба значно поширилась на всій території країни через зміни клімату.

Профілактика полягає у боротьбі з комарами та захисті домашніх тварин від укусів.