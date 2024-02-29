Все більша потреба в операціях з відновлення обличчя, – інтервʼю з провідним пластичним хірургом

Ринок пластичної та реконструктивної хірургії в Україні змінився. Крім пластичних операцій, значним попитом стали користуватись і реконструктивні. Це зумовлено війною Росії проти України та травмами, які люди на ній отримують.

Попри все, напрям розвивається, щоб допомагати військовим та постраждалим внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

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Про те, як функціонує ринок реконструктивної хірургії в Україні 24 Каналу розповів відомий український пластичний та реконструктивний хірург Дмитро Слоссер.

На які операції збільшився попит

Для максимально якісних результатів, кожен хірург обирає напрям, за яким виконує операції. Як правило, такі напрями досить вузькопрофільні та вимагають багатьох років практики.

Дмитро Слоссер "Наприклад, я наразі акцентовано оперую пацієнтів, які потребуються реконструкції носа. Це досить складна операція, яка часто проводиться разом з лікарями інших напрямків. Найчастіше до таких хірургічних втручань долучаються лори, оскільки вони як ніхто досконало розуміються в побудові дихальної системи людини".

Загалом я можу констатувати збільшення попиту на такі операції. Вже зараз, через два роки повномасштабного вторгнення, кількість операцій з реконструкції носа зросла майже в пʼять разів порівняно з попередніми роками. Ця цифра постійно буде збільшуватись, оскільки є інформація, що досить багато пацієнтів потребують допомоги, але надати ми її можемо лише після повного загоєння ран. Це важливо розуміти.

Особливості роботи з військовими

З власного досвіду можу сказати, що як правило військові мають єдине прагнення – повернути ту форму носа, яка в них була раніше. Однозначно, під час перших консультацій, я враховую побажання пацієнтів та їхній емоційний стан. Чесний і відкритий діалог – запорука успіху. Важливо відразу пояснити кожному особливості рани та звернути окрему увагу на можливості та обмеження при проведенні операції.



Робота пластичного хірурга / Фото 24 Канал

Крім того, потрібно розуміти, що фінальний результат зовнішнього вигляду може відігравати ключову роль у подальшому психологічному відновленні військових. Тому я завжди кажу, що реконструктивна хірургія і психологія мають працювати в комплексі.

Дмитро Слоссер “Зі свого боку, намагаюсь відстежувати реакцію та коментарі проміжних результатів, для того щоб реалізувати побажання пацієнтів у плануванні наступних етапів реконструкції. За таких умов досить важливо знайти баланс між побажаннями пацієнтів та реальними можливостями відновлення".

Як часто змушені відмовляти пацієнтам

Перед проведенням операції я завжди ретельно ознайомлююсь з усіма показами до оперативного втручання, враховуючи й психологічний стан пацієнта. Після першої консультації з пацієнтом, одразу стає зрозумілим його стан та бажання до реабілітації.

Важливо розуміти, що незалежно від того, це пластична чи реконструктивна операція – має бути повне розуміння та довіра між хірургом і пацієнтом. Уже на першій зустрічі я намагаюсь цього досягнути. На моїй практиці поки не було ситуацій, коли я відмовляв в проведенні операції військовому. Серед випадків, чому це може статись є такі фактори як недостатня психологічна готовність пацієнта або медичні протипоказання.

Думаю, що відмовляти в проведені операції, особливо в такий складний період, досить важко. Однак, з погляду безпеки для пацієнта та етичних принципів хірурга, таке рішення може бути оптимальним.

Скільки коштує реконструктивна операція в Україні

Кожна реконструктивна операція має певну кількість етапів до кінцевого результату. Від цього залежить фінальна вартість реабілітації. Загалом у нашому центрі операції для військових ми виконуємо повністю безкоштовно. За кордоном вартість подібних оперативних втручань в кілька етапів може сягати близько 30 тисяч доларів.

Дмитро Слоссер "Як я вже зазначав раніше, вартість реконструктивної операції залежить від кількості етапів. Також при визначенні враховують досвід хірурга й складність операції. Наприклад, оперативне втручання вважається складним, якщо триває більше ніж 4 години".

Найдорожчими є симультанні операції. Це досить поширений у наш час метод комбінування оперативних втручань і їхнє одночасне проведення. Але й такі операції наш центр надає безкоштовно.

Нові технології та методи

Під час підготовки до операції я намагаюсь враховувати сучасні тенденції та підходи. Це стосується не тільки технік проведення маніпуляцій, а й технологічних інновацій, які поступово проникають в усі сфери нашого життя.

Наприклад, досить дієвим у наш час є тривимірне моделювання. Ми в центрі вже давно його використовуємо. Такий підхід дозволяє попередньо вивчити анатомічні особливості пацієнта та досягти оптимальних результатів як в пластичних, так і в реконструктивних операціях.

Крім того, важливу роль в проведенні якісної та ефективної операції відіграє й використання надсучасного роботизованого обладнання. Воно дозволяє здійснити оперативне втручання з менш травматичними для пацієнта наслідками й зменшити час відновлення після операції та ризики ускладнення.