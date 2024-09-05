26 постраждалих у лікарнях, 10 – у важкому стані: що відомо про стан постраждалих у Львові

Унаслідок ракетного удару по Львову 4 вересня наразі у лікарнях міста перебуває 26 пацієнтів. 10 пацієнтів перебувають у відділеннях інтенсивної терапії у важкому стані.

Про це повідомили у прессслужбі Першого медичного об'єднання Львова у коментарі 24 Каналу.

Дивіться також Чи треба ще здавати кров для постраждалих у Львові: Садовий звернувся до містян

10 пацієнтів – у важкому стані

Станом на ранок 5 вересня 7 пацієнтів отримують терапію в лікарні святого Пантелеймона, 11 – у лікарні святого Луки та 8 – у лікарні святого Миколая.

"10 пацієнтів перебувають у відділеннях інтенсивної терапії у важкому стані", – повідомив завідувач відділення невідкладної допомоги лікарні Святого Пантелеймона Сергій Іщук.

Зокрема, у лікарні Святого Пантелеймона – 4, у лікарні Святого Луки – 3, а в дитячій лікарні Святого Миколая – 3 діток.

Важливо! Загалом за добу до медзакладів Першого медоб'єднання привезли 54 пацієнтів. 28 із них повернулись додому після того, як отримали необхідну медичну допомогу.

"Найважча" – 22-річна пацієнтка

Сергій Іщук повідомив і про стан однієї з найважчих постраждалих після обстрілу 22-річної дівчини, у якої під час надання невідкладної медичної допомоги виявили уламок біля серця.

"Дівчина перебуває у лікарні Святого Пантелеймона, де під час оперативного втручання нашим хірургам з великими зусиллями вдалося видалити цей уламок. Пацієнтка в стабільному стані зараз перебуває у відділенні інтенсивної терапії кардіохірургічного профілю. Стан середньої важкості", – сказав Іщук.

Стан усіх постраждалих стабілізували

Лікар зауважив, що всі пацієнти стабілізовані та загрози їхньому життю немає.

Більшість пацієнтів, які постраждали від ракетного удару Росії, мали травми грудної клітки та черевної порожнини. Також багато людей отримали осколкові поранення голови, шиї та кінцівок, зазначили медики.

Коротко про удар по Льовову

Внаслідок російського обстрілу Львова 4 вересня загинули 7 людей, серед яких 7-річна дитина.

Усього, за даними ДСНС, постраждало 53 людини, а мер міста повідомляв про 64 осіб, що звернулись до лікарень.