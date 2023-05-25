Нове дослідження інсульту

У дослідженні Університету Калгарі взяло участь 895 добровольців, які перенесли інсульт. Їхній середній вік становив 72 роки. Дані учасників порівнювали з показниками 97,8 тисячі осіб, у яких ніколи не було інсульту. Вчені зосередилися на оцінці щоденної фізичної активності учасників та смертності від усіх причин в обох групах.

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Добровольці заповнювали анкети, в яких докладно повідомляли про свої щоденні фізнавантаження, до яких належали не тільки ходьба, біг, їзда на велосипеді та силові тренування, а й заняття садівництвом. Спостереження за учасниками тривало близько 4,5 років.

За цей період у групі добровольців, які перенесли інсульт, померло 15% осіб, які приділяли фізичній активності щонайменше пів години на день. Серед тих, хто переніс інсульт, але вів менш рухливий спосіб життя, померло 33% учасників. У контрольній групі серед фізично активних людей смертність становила 4%, тоді як більш інертних — 8%.

Фізична активність покращує здоров'я людей після інсульту

Після коригування отриманих даних вчені з'ясували, що у пацієнтів після інсульту, які гуляють або займаються іншою фізичною активністю не менше ніж 3 – 4 години на тиждень, ризик смерті від будь-яких причин на 54% нижчий у порівнянні з людьми з тим же анамнезом, які цього не роблять.

Наші результати показують, що фізична активність може знизити довгострокову смертність від будь-якої причини у тих, хто вижив після інсульту. Ми особливо наголошуємо на цьому факті для молодших пацієнтів, оскільки вони можуть отримати величезну користь для здоров'я, прогулюючись лише тридцять хвилин на день,

– зазначили автори дослідження.

Примітно, що найбільше зниження смертності дослідники виявили групи учасників молодше 75 років. Мінімальний рівень щоденної фізичної активності збільшував їхні шанси довше прожити на 80%.