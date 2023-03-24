Чому виникає підвищена чутливість до запахів

Гіперчутливість до запахів називається гіперосмією. Стан може бути викликаний безліччю причин, наприклад вагітністю, епілепсією, розсіяним склерозом, психічними захворюваннями та діабетом.

Чому виникає гіперосмія

Такий стан зустрічається рідше, ніж втрата нюху (аносмія), з якою багато хто зіткнувся під час ковіду. Фахівцям важко сказати, чому в деяких людей з'являється така чутливість до запахів.

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Але причиною може бути:

епілепсія;

розсіяний склероз;

хвороба Аддісона – коли надниркові залози не виробляють необхідну кількість гормонів;

хвороба Лайма – інфекційне захворювання, яке може вражати нервову систему, серце, опорно-руховий апарат та шкіру;

психічні захворювання;

вагітність.

Також вважається, що гіперосмія може бути психосоматичною проблемою або з'явитися після контакту з токсинами, наприклад, зі свинцем або ртуттю. Іноді причиною порушення нюху може стати цукровий діабет.

Що робити

Зверніться до лікаря, якщо відчуття запахів різко змінилося або чутливість до них підвищилася і довго не минає. Лікар проведе медичний огляд, вивчить історію хвороби, проведе ендоскопію носа, щоб підтвердити фізичні відхилення. Також можуть знадобитися інші дослідження, щоб унеможливити інші стани, наприклад поліпи, пухлини або інфекцію.

Якщо проблем зі здоров'ям немає, а чутливість до запахів залишається, лікар може призначити лікування :

промивання носа сольовими розчинами чи спреями для носа;

препарати, які допомагають впоратися з нудотою та блюванням при сильній реакції на запахи.

При реакції на конкретні запахи може допомогти респіратор чи жуйка, щоб замаскувати аромат.