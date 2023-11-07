Про це повідомили начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль та гендиректор обласного центру контролю та профілактики хвороб Роман Сафонов під час брифінгу, інформує 24 Канал.

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"Це субваріант COVID-штаму "Омікрон", який має назву найяскравішої зірки в північній півкулі. Його вперше виявили у січні 2023 року в Індії, він швидко поширюється світом, наразі саме він переважає в Штатах",

– пояснив Сафонов.

За його словами, цей підвид вірусу відрізняється дещо підвищеним рівнем заразності. Зокрема, вище у 1,2 раза, ніж близький до нього штам "Кракен"

Директор обласного центру контролю та профілактики хвороб заспокоїв, що "причин для паніки немає": цей підвид не є небезпечнішим, ніж попередні штами, а ВООЗ оцінює його серйозність як низьку.

Симптоми нового підвиду коронавірусу

"Арктур" викликає у пацієнтів багато симптомів, притаманних для попередніх варіантів COVID-19: високу температуру, кашель, біль у горлі, м'язову слабкість.

Однак додався новий симптом – сверблячий кон'юнктивіт без гною, але з відчуттям липкості в очах. Раніше таких очних проявів було менше,

– повідомив Сафонов.

В ОВА застерегли, що коронавірус нікуди не зник, а тому варто вакцинуватись, особливо літнім людям. Зокрема, в обласній адміністрації повідомили, що минулого тижня на Рівненщині, в Костопільській громаді зафіксували летальний випадок унаслідок коронавірусної хвороби.