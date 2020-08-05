6-річну дівчинку із Самбора Львівської області, в якої вперше в Україні виявили рідкісну хворобу – педіатричний мультисистемний запальний синдром або, Кавасакі, виписали з лікарні. Захворювання стало наслідком COVID-19, який дитина безсимптомно перенесла.

Лікар-анестезіолог Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру Тарас Борачо сказав, що стан дитини задовільний, пише львівське видання Leopolis.news.

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Борачо розповів, що дівчинка тиждень перебувала в реанімації медзакладу, але критичними були перші три доби після ушпиталення. За словами медика, упродовж цього часу треба було налагодити внутрішньовенну підтримку серця і тиску.

Згодом, коли дівчинку перевели до педіатричного відділення, її стан стабілізувався і нині хвороба не загрожує людям, які оточують навколо.

Стан юної самбірчанки цілком нормальний, хвороба не передається іншим. Але, якщо вчасно її не виявити, то виникнуть ускладнення – ураження артерій серця, вони можуть розшаровуватися, утворювати аневризми. А це реальна загроза для життя. Дитині на 10 день хвороби було проведено ЕХО КГ і цих уражень, на щастя, медики не виявили. Але надалі потрібні обов’язкові періодичні обстеження,

– прокоментував лікар.

Нагадаємо, випадок Кавасакі у 6-річної дитини є дуже рідкісним. Аналіз на антитіла до COVID-19 показав, що дитина безсимптомно перенесла коронавірус і у неї виробилися антитіла.

Крім того, лікарі загальної практики по всьому світі отримали попередження про те, що хвороба може бути пов'язана з перенесеним COVID-19. Це захворювання отримало у світі назву – педіатричний мультисистемний запальний синдром, який має ознаки синдрому токсичного шоку, атипової хвороби Кавасакі.