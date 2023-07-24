Переїдання та стрес: як перестати "заїдати" проблеми

Часто буває таке, що навіть не відчуваючи голоду нас тягне до додаткової порції за обідом або до чогось солоденького протягом дня. Відомо, що стрес підвищує ймовірність таких заїдань.

Безперечно, війна спричиняє колосальний стрес для організму і якщо раніше ви могли не помічати за собою "заїдання" переживань, то зараз все могло змінитись. Про те, як позбутись від звички переїдати під час стресу 24 каналу розповіла лікар та health-експерт Уляна Вернер.

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Чому люди заїдають стрес

"Заїдання" стресу – це поведінкова відповідь, коли харчування використовується, як спосіб заспокоїтися чи пом’якшити емоційні проблеми. До цього процесу причетні не лише фізіологічні, але і психологічні механізми. Уляна Вернер

Уляна Вернер “Стрес активізує вироблення гормону кортизолу, який може збільшувати апетит. Водночас він впливає на гормони, що регулюють апетит, такі як грелін (гормон голоду) та лептин (гормон ситості), що може призводити до змін у сприйнятті їжі та почутті голоду. Вуглеводи та висококалорійна їжа може впливати на вироблення гормону серотоніну, який відповідає за настрій”.

Коли людина переживає стрес і вживає їжу для заспокоєння, це може стати патерном поведінки. Постійна повторювана дія стає звичкою, і навіть у майбутньому, коли стрес вже зникне, людина може прагнути до переїдання як автоматичної відповіді на емоційний дисбаланс.

Ці механізми можуть поєднуватися та підсилювати один одного, створюючи ефект переїдання під час стресу. Розуміння цих механізмів може допомогти людям свідомо контролювати свої харчові звички та знаходити більш здорові способи управління емоціями під час стресу, такі як фізична активність, медитація чи глибоке дихання.

Як не заїдати стрес

Позбутись звички переїдати під час стресу – це комплексна робота, яка стосується не тільки фізичного здоров'я, але й емоційного.

Ось кілька порад, які можуть допомогти вам зменшити вплив емоційного стану на споживання їжі:

По-перше, постарайтеся усвідомити, коли та чому ви схильні "заїдати" стрес. Розуміння того, що спонукає вас до цього, може допомогти змінити підходи та звички. Ведення щоденника їжі може допомогти вам зрозуміти зв'язок між емоціями та їжею. Записуйте, коли та що ви їсте, який емоційний стан вас супроводжує і як ви себе почуваєте після. Практикуйте здорові методи релаксації, такі як йога, медитація, глибоке дихання, спорт або читання. Ці дії допоможуть знизити рівень стресу. Створіть регулярний графік харчування з більшими та меншими прийомами їжі протягом дня. Планування здорових та насичених страв допоможе зберегти стабільний рівень енергії та не давати можливості стресу впливати на ваші харчові звички. Маючи здорові закуски під рукою, такі як свіжі фрукти, овочі, горіхи або йогурт, ви можете знизити спокусу до неконтрольованого перекусу під час стресу. Створіть невеликі нагороди для себе, не пов'язані з їжею, якщо ви успішно зможете уникнути "заїдання" у стресових ситуаціях. Наприклад, можливо, ви зможете дозволити купити нову сукню, подивитися фільм або зустрітися з друзями. Поговоріть із друзями, родичами або фахівцем про свої зусилля позбутися від звички "заїдати" стрес. Зовнішня підтримка може бути дуже корисною, і поради від людей, які знають вас добре, можуть допомогти зрозуміти проблему з іншого ракурсу.

Важливо зазначити, що кожна людина унікальна, і може знадобитися деякий час та експериментування, щоб знайти свої власні стратегії для подолання цієї звички. Будьте терплячими, піклуйтесь про себе, своє тіло та ментальне здоров’я.