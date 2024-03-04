МОЗ починає перевірку ВЛК у Києві через зростання кількості скарг

Міністерство охорони здоров'я починає перевірку всіх військово-лікарських комісій у Києві.

Відповідний указ підписав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сьогодні, 4 березня. Це пов'язано зі збільшенням кількості скарг, які МОЗ отримує останнім часом.

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Розпочинаємо перевірку ВЛК в місті Києві. Підписав відповідний наказ про створення робочої групи для проведення перевірки. Таке рішення викликане збільшенням кількості скарг, які ми отримуємо останнім часом,

– зазначив Ляшко.

"Елементарна неповага до людей"

Ляшко пояснив, що більшість з цих скарг стосуються дуже базових речей, які при бажанні можна оперативно виправити.

"Це і недотримання електронної черги, і відсутність базових умов для комфортного проходження ВЛК, і неоптимізовані маршрути. З цих пунктів і починається перевірка. "Це елементарна повага до людей", – наголосив він.

Міністр також нагадав, що для пришвидшення проходження військово-лікарської комісії МОЗ дозволило військовозобовязаним проходити медогляд у цивільному медзакладі з чітко визначеними граничними строками. Однак досі частина ВЛК працює на базі центрів комплектування, а не цивільних медзакладів.

Корупційна складова

Крім того, поза увагою міністерства не залишаються і інші речі. Як уточнив Ляшко, у центрі перевірок – корупційна складова, як от вимагання хабарів за врахування усіх наявних хвороб та станів під час медоглядів, схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон чи прийняття рішень про надання відстрочки від призову за станом здоров'я, формальний підхід до проходження ВЛК військовозобов'язаними, недбалість лікарів, проблеми з оскарженням висновків.

Згідно наказом, робоча група має забезпечити перевірку організації медоглядів та діяльності позаштатних ВЛК при центрах комплектування у Києві до 11 березня.



МОЗ перевірить столичні ВЛК / Фото з фейсбуку Ляшка



Ганебні випадки, коли лікарі навмисно зазначають невірний діагноз або вимагають хабарі за вірний, має припинитися. Кожна маніпуляція має отримати належну оцінку правоохоронних органів. І ми над цим спільно працюємо! Прошу всіх також зі свого боку бути активними та повідомляти про порушення, з якими ви стикаєтеся, – звернувся міністр до українців.

Повідомляти інформацію, яка стосується ВЛК у цивільних медзакладах, можна за номером: 0 800 60 20 19.

Раніше стало відомо, що працівники поліції перевіряють довідки військово-лікарських комісій про непридатність до військової служби, вже близько 1200 таких документів скасовані.