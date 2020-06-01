За словами науковців, в Україні пандемія коронавірусу вже пройшла фазу щоденного зростання. Натомість з кінця травня спостерігається тенденція повільного згасання пандемії.

Згідно з дослідженнями Світового центру даних "Геоінформатика і сталий розвиток" при КПІ імені Ігоря Сікорського, на найближчі 6 днів передбачається повільний спад пандемії в Україні з рівнем плато 300-450 нових інфікованих на добу.

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За словами дослідників, кількість нових хворих, ймовірно, ставатиме значно нижчою за добову кількість тих пацієнтів, що одужали.

Натомість повільне згасання буде монотонним і триматиметься на рівні плато приблизно до кінця місяця. Якщо обставини будуть сприятливими, то впродовж липня науковці прогнозують більш ніж дворазовий спад хвороби.

Також дослідники пояснили, чому друга фаза поширення COVID-19 в Україні була такою затяжною. Вони вважають, що причина цьому – погане дотримання карантинних обмежень громадянами, необережність впродовж весняних релігійних свят та недостатня якість медицини в країні.