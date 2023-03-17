З ока захисника Маріуполя дістали уламок довжиною 1 сантиметр: він там пробув рік

Багато оборонців Маріуполя, які наразі перебувають у російському полоні, мають численні та важкі поранення. У звільненого українського захисника хірурги видалили уламок довжиною близько 1 сантиметра.

Видалений з ока воїна уламок показала начальниця офтальмологічного відділення клініки хірургії центрального госпіталю прикордонної служби Києва Юлія Піменова.

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Уламок пробув рік в оці прикордонника

Уламок довжиною близько 1 сантиметра рік пробув в оці прикордонника. Лише нещодавно оборонця Маріуполя вдалося звільнити з російського полону та провести операцію.

Це наслідки "Азовсталі", якими займалася сьогодні. Поранення очного яблука у квітні,

– розповіла військовий хірург-офтальмолог.

Уламок довжиною 1 сантиметр видалили з ока оборонця Маріуполя / Фото Піменової

Юлія Піменова зазначила, що відсоток поранень очей серед звільнених з полону військових Маріупольського гарнізону досить-таки високий. Це обумовлено інтенсивністю боїв, у яких захисники брали участь, а також відсутністю спеціалізованої медичної допомоги, що фактично не могла бути реалізована в умовах "Азовсталі".

Також лікар констатувала, що такі випадки, на жаль, часто є фатальними.

Уламок пробув в оці прикордонника рік / Фото Піменової