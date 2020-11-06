В Одесі планують перетворити будівлю морського вокзалу Одеси та санаторій імені Чкалова на мобільні госпіталі для людей, в яких виявили коронавірус і які потребують госпіталізації. Це станеться у випадку переповнення лікарень третьої хвилі.

Так, спорткомплекс "Олімпієць" більше не розглядають у якості резервної бази для розміщення інфікованих. Про це заявив заступник голови ОДА В'ячеслав Овечкін, пише видання "Думская".

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Ми визначили як об'єкти для розгортання госпіталів будівлю морського вокзалу та санаторій імені Чкалова,

– заявив Овечкін.

Водночас на спорткомплексі "Олімпієць" триває спортивний процес, а не розгортання мобільного госпіталю.

Як заявила директорка департаменту охорони здоров'я Наталія Одарій-Захар'єва, на сьогодні ситуація із захворюваністю на коронавірус контрольована, вільний ліжковий фонд є. Крім того, у місті розгортаються нові місця для хворих.

Станом на 6 листопада в Одесі заявили про 27 392 випадки зараження коронавірусом. Загалом в Україні захворіло 440 188 осіб.