Про це повідомляють у Полтавському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, пише 24 Канал.

Новий штам коронавірусу в Україні

За даними Центру громадського здоров’я, зразки вірусу, отримані у хворих із Полтавщини, належать до генетичної лінії XFG. Всесвітня організація охорони здоров’я включила цей варіант COVID-19 до переліку тих, що ретельно відстежуються через його швидке поширення по планеті.

Новий штам коронавірусу Stratus (лінія XFG) стрімко поширюється у світі/ Його також активно виявляють у Великій Британії, країнах Європи та Росії. Впродовж останнього місяця частка цього штаму виросла з 7,4% до 22,7% у світі, а у Великій Британії Stratus вже виявляють у 30% усіх випадків COVID-19.

Симптоми штаму коронавірусу Stratus

Симптоми зараження Stratus переважно класичні для COVID-19: це кашель, підвищена температура, відчуття втоми. Водночас відзначають незвичний, але досить поширений для цього штаму симптом – осиплість або хрипкість голосу.

Stratus характеризується дуже високою заразністю та поступово витісняє інші варіанти коронавірусу.

Наскільки небезпечний штам коронавірусу Stratus

На цей час немає даних про те, що Stratus викликає важчий перебіг хвороби або підвищує смертність. Вакцини, які зараз використовуються, досі ефективно захищають від тяжких проявів інфекції, спричиненої цим штамом.

Всесвітня організація охорони здоров’я додала Stratus до варіантів, які перебувають під посиленим моніторингом через швидке поширення. Епідеміологи оцінюють загальний ризик як помірний, проте закликають не нехтувати стандартними методами профілактики: правильно носити маску, регулярно мити руки та не забувати про вакцинацію.