Нічого не закінчиться, поки не зникне вірус, – ВООЗ про карантин через пандемію
Всесвітня організація здоров'я нагадала, що вірус нікуди не зник, а карантинних обмежень все ще доведеться дотримуватися.
Попри послаблення карантину, обмежень доведеться дотримуватися, оскільки в деяких країнах кількість хворих на коронавірус зростає/
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Коли карантин пом'якшують, а заходи соціального дистанціювання послаблюють, люди сприймають це як закінчення епідемії,
— сказала представник ВООЗ Маргарет Харріс на брифінгу ООН в Женеві.
Але саме тому й фіксують кількість нових випадків інфікування.
Нічого не закінчилося. Нічого не закінчиться, поки вірус не зникне в усьому світі,
– сказала Харріс.
Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я попередили, що нові спалахи COVID-19 розвиватимуться дуже швидко.
Відтак, організація вкотре закликала дотримуватися соціальної дистанції попри послаблення карантинних обмежень.