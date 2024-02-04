Що таке невралгія та як її лікують

Невралгія - це сильний біль через ураження нерва. Якщо він не минає, слід звернутися до невролога. Більшість невралгій не є небезпечними для життя і лікуються.

Чому виникає невралгія

Невралгія – це швидше не захворювання, а симптом травми чи розладу. Вона з'являється через хронічну хворобу нирок, цукровий діабет, інфекцій, ВІЛ або СНІДу, хвороби лайма, сифілісу, тиску на нерви кістками, зв'язками, кровоносними судинами та пухлинами.

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Але у багатьох випадках причина невралгії невідома.

Найчастіші типи невралгії: трійчастого нерва і постгерпетична, яка виникає після оперізуючого лишаю. Найбільш сприйнятливі до невралгії люди похилого віку, але цей стан може виникати у людей будь-якого віку.

Симптоми невралгії

Підвищена чутливість шкіри вздовж пошкодженого нерва, тому будь-який дотик чи тиск відчувається як біль. Гострий або колючий біль в місці пошкодження нерва, він може бути непостійним.

Або постійний і пекучий біль, який посилюється.

Слабкість чи повний параліч м'язів навколо пошкодженого нерва.

Як лікують невралгію

Потрібно звернутися до невролога, якщо турбує сильний біль і при цьому безрецептурний знеболювальні не допомагають. Лікар призначає уколи знеболювальні, антидепресанти, протисудомні препарати.

Якщо вони не допомагають можуть застосовувати блокаду нерва, лікувальну фізкультуру, процедури зменшення чутливості нерва, наприклад, абляція струмами високої частоти, через які порушується проведення больових імпульсів у уражених нервах чи нервових вузлах.