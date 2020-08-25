У Харківській області однорічний хлопчик наступив на дріт і ледь не втратив життя. Втім, вчасна допомога медиків допомогла малюку дістатися з "того світу".

Ситуація, яка могла закінчитись трагічно, сталася у селі Васищеве Харківського району, повідомляє Харківський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

До теми На Харківщині медики врятували 2-річного хлопчика, у якого сталася миттєва смерть

Під час поливу городу хлопчик віком 1 рік та 3 місяці бігав по траві та наступив на дріт.

Прибувши на місце виклику, бригада ЕМД 507 зафіксувала клінічну смерть дитини та одразу розпочала проведення реанімаційних заходів. Завдяки професійним діям бригади, серцеву діяльність у дитини вдалося відновити,

– йдеться в повідомленні.

Хлопчика одразу госпіталізували до лікарні.



Бригада ЕМД 507 / Фото: Facebook

Клінічна смерть – що це? Стан організму, при якому зникають зовнішні прояви життєдіяльності. Він виникає впродовж декількох хвилин після зупинки дихання та кровообігу. Під час цього періоду у лікарів є потенційна можливість відновити життєві функції організму за допомогою методики реанімації.

Ознаки клінічної смерті