Кабінет міністрів України обговорив умови посилення карантину. Рішення про посилення прийматимуть комісії на місцях в регіонах.

Про це під час засідання уряду сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише 24 канал.

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За словами Степанова, якщо епідемічна ситуація в регіонах, які ослабили карантин, протягом трьох днів поспіль буде складною, регіональна комісія збереться позачергово й скасує ослаблення протиепідемічних заходів.

Він додав, що ослаблення будуть скасовувати, виходячи з оцінки поточної епідемічної ситуації у регіоні.

Який карантин діє наразі?В Україні ввели адаптивний карантин, тобто ситуацію контролюють окремо в кожному регіоні, й посилюють чи послаблюють заходи безпеки залежно від кількості хворих в областях. Загалом в Україні від 5-го червня уряд дозволив відновити роботу кафе та ресторанів у штатному режимі. Тобто відвідувачі зможуть сидіти не лише на літніх майданчиках, але й всередині приміщень.

Важливо! Станом на 3 червня у країні виявили 24 823 хворих на COVID-19. Втім, у ВООЗ зазначили, що ситуація в країні стабілізувалась.