Назвали вакцини, якими вагітні можуть щепитися в Україні від коронавірусу

COVID-19 може стати особливо ‌небезпечним ‌для‌ ‌жінок,‌ ‌які‌ ‌готуються‌ ‌стати‌ ‌матерями. Хвороба може стати причиною передчасних пологів і ускладнень, а немовля може потрапити до реанімації.

У МОЗ назвали COVID-вакцини, якими вагітні можуть щепитися в Україні

Тому у Міністерстві охорони здоров'я назвали вакцини, які можна приймати під час цього особливого стану. Вони є безпечними для вагітних, та їх можна вводити протягом будь-якого триместру.

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Так, в Україні вагітні жінки можуть вакцинуватися проти COVID-19 мРНК-вакцинами:

Comirnaty/Pfizer-BioNTech

Moderna.

Якщо мРНК-вакцин немає в наявності, вагітні можуть щепитися вакциною Janssen.

Не потрібно відкладати вакцинацію до пологів. Якщо ви вагітні та були щеплені раніше, вам слід зробити бустерну дозу,

– додають у МОЗ.

Також за даними Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC), вакцинація майбутніх мам дає захист новонародженим до 6 місяців.