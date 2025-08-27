Світ кишкового мікробіому досі залишається загадкою для науки – його унікальність і складність вражають уяву. Залишити вплив на цю мікроскопічну екосистему можуть навіть прості зміни в раціоні, як-от споживання молочних продуктів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Nutrients.

Нове дослідження впливу молочних продуктів

Свіже дослідження за участю 34 дорослих доводить: регулярне вживання молока, сиру чи йогуртів не лише додає смаку щоденному харчуванню, а й збагачує бактеріальну різноманітність безпосередньо біля стінок кишківника – саме там, де формуються ключові процеси нашого здоров’я.

Традиційні досліди найчастіше спираються на аналіз калу – але це лише верхівка айсберга; справжній стан мікрофлори, що населяє нашу травну систему, ховається глибше. Зібрані методом біопсії зразки показали, що ті, хто полюбляє молочні продукти, мають більше корисних бактерій в шарі, прилеглому до слизової кишківника.

Молоко сприятливо впливає на кишківник

Також виявили, що різні види молочних продуктів по-різному впливають на мікробіом. Наприклад, у любителів молока траплялося більше Faecalibacterium – бактерій, що виробляють бутирят, корисну для здоров’я кишкових клітин коротколанцюгову жирну кислоту. Також у цієї групи фіксували підвищення рівня Akkermansia – мікроба, який асоціюється з кращим метаболізмом і сильнішим захистом слизової оболонки.

Водночас споживання сиру призводило до зменшення кількості деяких інших бактерій, зокрема Bacteroides та Subdoligranulum (останні теж виробляють бутирят). А ось у йогурта подібний ефект був менш вираженим: популярні пробіотичні культури Lactobacillus і Bifidobacterium зустрічалися в досліджуваних зразках у дуже низьких концентраціях.

Бактерії, які щільно заселяють стінки кишківника, не просто допомагають травленню – вони тісно взаємодіють з імунною системою та визначають загальний стан організму.

Для тих, хто добре переносить молоко і його похідні, регулярне їхнє вживання може позитивно впливати на багатство і різноманітність кишкової мікрофлори. А тим, хто не може вживати через непереносимість лактози, експерти радять звернути увагу на рослинні джерела пребіотиків: квасолю, вівсянку, банани і цибулю.