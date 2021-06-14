Загалом протягом 12 – 13 червня було проведено 1 912 вакцинацій. Про це розповів мер Житомира Сергій Сухомлин.

Читайте також У Києві лише в суботу у МВЦ щепили понад 3 тисячі людей

Ситуація з вакцинацією в Житомирі

Він зауважив, що близько 80% вакцинованих мешканців Житомира – це літні люди. "Це дуже важливо. Не було ніяких інцидентів, ускладнень", – підкреслив міський голова.

І додав, що місто повністю забезпечено вакциною. Наразі людей щеплять препаратами CoronaVac та AstraZeneca. Водночас працівників освіти вакцинують вакциною Pfizer.

У суботу ми зробили 1 296 щеплень. Черга максимально була десь до 20 хвилин. Але це лише протягом однієї години,

– зазначив Сергій Сухомлин.

За його словами, люди по-різному ставляться до щеплень. Деякі вважають, що за них хтось вакцинується, і в такий спосіб вдасться отримати колективний імунітет. Саме тому в місті проводиться роз'яснювальна робота. Також масово залучають рекламоносіїв. Зокрема, розміщують інформацію в громадському транспорті, на електронних табло.

"Поки що ми не спонукаємо когось додатково, бо нам треба задовольнити першу хвилю цього попиту, який є. Багато людей розуміють, що навіть поїхати відпочвати за кордон без довідки про вакцинацію буде майже неможливо". – підсумував очільник Житомира.

Сергій Сухомлин розповів про вакцинацію в Житомирі: відео