Скільки українців відправились на лікування в Європу після початку війни

Європейський Союз координує регулярні медичні евакуації українських пацієнтів з початку війни Росії проти країни. Станом на сьогодні понад 3000 українських пацієнтів були переведені для отримання спеціалізованої допомоги до лікарень по всій Європі.

Започаткована в березні 2022 року, це найбільша операція з медичної евакуації, яку координує Європейська комісія, на сьогодні.

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В яких країнах отримають допомогу українці

Українських пацієнтів направили на лікування в лікарні 22 країн Європи: Австрії, Бельгії, Хорватії, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Угорщини, Ірландії, Італії, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалія, Румунія, Словенія, Іспанія та Швеція.

Евакуацію також підтримує EU Medevac Hub у Ряшеві, де пацієнти отримують цілодобову медичну допомогу. Хаб слугує транспортним центром для пацієнтів, які були транспортовані з України до Польщі наземним транспортом, і яких з хабу транспортуватимуть до лікарень по всій Європі.

Ми не можемо не звертати увагу на жахи, з якими українці змушені стикатися щодня. Оскільки Росія продовжує безжальні напади на цивільну інфраструктуру України, включно з лікарнями, надання екстреної допомоги Україні є надзвичайно важливим, як ніколи. Сьогодні ми відзначаємо важливу подію – перевезли понад 3000 українських пацієнтів до лікарень по всій Європі,

– заявив комісар з питань кризового менеджменту Янез Ленарчіч.

Комісар з охорони здоров’я та безпеки харчових продуктів Стелла Кіріакідес додала, що станом на сьогодні 3000 українських пацієнтів, які терміново потребували лікування, були успішно переведені до лікарень по всій Європі завдяки щедрості, солідарності та співпраці 22 країн через механізми солідарності ЄС. Вона наголосила, що Україна та її народ можуть розраховувати на підтримку ЄС стільки, скільки буде потрібно.

Яку допомогу надає ЄС Україні

Від початку війни Росії проти України, ЄС виділив 40,6 мільярда євро на підтримку загальної економічної, соціальної та фінансової стійкості України. Це відбувалося у вигляді макрофінансової допомоги, бюджетної підтримки, екстреної допомоги, реагування на кризи та гуманітарної допомоги.

Окрім того, Україна отримала 27 мільярдів євро військової допомоги, зокрема в рамках Європейського інструменту підтримки миру мобілізовано 5,6 мільярдів євро.

Таким чином, загальна підтримка, надана Україні від початку російської агресії, становить понад 67,7 мільярда євро. Разом з ресурсами, виділеними для того, щоб допомогти державам-членам задовольнити потреби українців, які рятуються від війни, загальна підтримка України та українців становить майже 85 мільярдів євро.