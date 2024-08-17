У Туреччині жінку помістили на карантин через можливе зараження віспою мавп

У світі стався новий спалах смертельної мавпячої віспи. В Туреччині помістили на карантин жінку, в якої виявили характерні симптоми.

Найімовірніше у жінки просто шкірне захворювання. Втім, наразі вона продовжує залишатися в ізоляції до подальших вказівок.

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Що виявили Турецькі лікарі

За інформацією видання, у відділення невідкладної допомоги Навчально-дослідницької лікарні Сакар'я звернулася 34-річна жінка із Сенегалу. Вона скаржилася на шкірні висипи, які подібні до тих, які з'являються при захворюванні на віспу мавп.

Коли лікар помітив плями на тілі жінки, він ізолював її в окрему палату та ухвалив рішення про карантин.

За попередніми оцінками лікарів, стан пацієнтки може бути пов'язана зі шкірним захворюванням, а не з віспою. Втім, наразі жінка і продовжує перебувати в ізоляції, де до неї не пускають відвідувачів.

До слова, нещодавно перший випадок захворювання мавпячою віспою було зафіксовано у Швеції. Хворий інфікувався під час поїздки до Африки.