Львівська область вже другий тиждень перебуває на першому місці в Україні за кількістю хворих на коронавірус. У цей же час медзаклади Львова щоденно заповнені на 95%.

Це при тому, що кожного дня з лікарень виписують пацієнтів, але рівно стільки ж поступає нових пацієнтів. Про це розповів керівник міського управління охорони здоров'я Володимир Зуб, повідомляє Львівська міська рада.

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Скільки хворих у лікарнях:

лікарня швидкої допомоги – 70 осіб, з яких 5 в реанімації, 4 на апаратах ШВЛ;

1-ша міська лікарня – понад 80 хворих;

8-а міська лікарня – 70 хворих.

Володимир Зуб зауважив, що є й позитивні показники. Наприклад, протягом останнього тижня зменшилася кількість нових підтверджених випадків коронавірусу. При цьому рівень тестування досі залишається високим.

Втім це не означає, що люди не повинні дотримуватися карантину – саме це допоможе вберегти себе й інших від можливого інфікування,

– наголосив керівник управління ОЗ.

Коронавірус у Львові: коротко