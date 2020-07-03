Лікарні у Львові заповнені вже на 95%: що відомо
Львівська область вже другий тиждень перебуває на першому місці в Україні за кількістю хворих на коронавірус. У цей же час медзаклади Львова щоденно заповнені на 95%.
Це при тому, що кожного дня з лікарень виписують пацієнтів, але рівно стільки ж поступає нових пацієнтів. Про це розповів керівник міського управління охорони здоров'я Володимир Зуб, повідомляє Львівська міська рада.
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Скільки хворих у лікарнях:
- лікарня швидкої допомоги – 70 осіб, з яких 5 в реанімації, 4 на апаратах ШВЛ;
- 1-ша міська лікарня – понад 80 хворих;
- 8-а міська лікарня – 70 хворих.
Володимир Зуб зауважив, що є й позитивні показники. Наприклад, протягом останнього тижня зменшилася кількість нових підтверджених випадків коронавірусу. При цьому рівень тестування досі залишається високим.
Втім це не означає, що люди не повинні дотримуватися карантину – саме це допоможе вберегти себе й інших від можливого інфікування,
– наголосив керівник управління ОЗ.
Коронавірус у Львові: коротко
- Станом на 3 липня у Львівській області зафіксували вже 5 тисяч 883 випадки коронавірусу. Лише за останню добу там виявили 153 нові випадки.
- Водночас 873 людей вже одужали від хвороб. Втім, на жаль, 157 людей померли. Це другий показник в Україні після Чернівецької області.