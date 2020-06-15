Лікарі повідомляють, що впродовж перебігу COVID-19 у деяких пацієнтів можуть виникнути ознаки гострого панкреатиту.

Вже встановлено, що при коронавірусі можуть виникнути шлунково-кишкові симптоми. Втім, до нині не було відомо, як COVID-19 впливає на прояв та прогресування гострого панкреатиту. Дослідження про це опубліковане в журналі Gastroenterology.

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Про те, що у пацієнтів з коронавірусом можуть виникнути ознаки гострого панкреатиту, повідомили фахівці з Королівської університетської лікарні Ліверпуля.

Гострий панкреатит – що це? Це стан, під час якого за досить короткий термін запалюється підшлункова залоза. Під час гострого панкреатиту у людини можуть виникнути кольки, здуття живота, блювота і діарея. Серцебиття прискорюється, а температура підвищується.

У своєму дослідженні фахівці описують, що в період з 14 березня по 30 квітня 2020 року в Королівську університетську лікарню Ліверпуля надійшли 5 COVID-19–пацієнтів з симптомами, схожими на гострий панкреатит та ознаками метаболічного синдрому.

Цікаво, що всі 5 пацієнтів – чоловіки. Їхній середній вік 42 роки й всі вони мали надмірну вагу або ожиріння з відповідними ускладненнями (підвищений рівень цукру та холестерину в крові).

Втім, раніше ці чоловіки ніколи не мали симптомів панкреатиту. Серцево-судинних захворювань та каменів в жовчному міхурі у них також немає.



У пацієнтів з COVID-19 може проявлятися панкреатит / Фото: pixabay

Характер панкреатиту під час COVID-19 дещо незвичайний

Після проведення КТ черевних порожнин, лікарі виявили у чоловіків тимчасовий стеатоз печінки від помірного до тяжкого ступеня, який швидко регресував. Фахівці помітили, що характер запалення підшлункової залози у пацієнтів дещо незвичайний – легкий набряк без значного некрозу підшлункової та з виразним запаленням дванадцятипалої кишки.

Окрім цього, всі симптоми супроводжувалися глибокою системною запальною відповіддю і різким підвищенням рівня С-реактивного білка.