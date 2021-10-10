Громадяни країни масово вакцинуються через те, що для невакцинованих буде введена низка обмежень. Зокрема їм заборонять відвідувати торгові центри.

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В Латвії відкриють нові пункти вакцинації

Вакцинація є добровільною, однак для працівників громадського сектору вона є обов'язковою. Уже з 11 жовтня в країні почнуть діяти нові обмеження, згідно з якими для невакцинованих введуть заборону на відвідування супермаркетів та торгових центрів. Винятком будуть невеликі магазини з товарами першої необхідності.

Через це на вихідних темпи вакцинації в Латвії значно зросли. Зі всіх дзвінків на гарячу лінію з питань вакцинації 50% звернень стосуються саме першої дози та того, де можна зробити щеплення.

Наступного тижня в країні планують відкрити 10 нових пунктів вакцинації. Зараз на отримання першої дози записалися понад 30 000 латвійців. За необхідності уряд розглядає можливість запуску мобільних пунктів вакцинації.

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