Громадяни країни масово вакцинуються через те, що для невакцинованих буде введена низка обмежень. Зокрема їм заборонять відвідувати торгові центри.
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В Латвії відкриють нові пункти вакцинації
Вакцинація є добровільною, однак для працівників громадського сектору вона є обов'язковою. Уже з 11 жовтня в країні почнуть діяти нові обмеження, згідно з якими для невакцинованих введуть заборону на відвідування супермаркетів та торгових центрів. Винятком будуть невеликі магазини з товарами першої необхідності.
Через це на вихідних темпи вакцинації в Латвії значно зросли. Зі всіх дзвінків на гарячу лінію з питань вакцинації 50% звернень стосуються саме першої дози та того, де можна зробити щеплення.
Наступного тижня в країні планують відкрити 10 нових пунктів вакцинації. Зараз на отримання першої дози записалися понад 30 000 латвійців. За необхідності уряд розглядає можливість запуску мобільних пунктів вакцинації.
Посилення карантину в Латвії: головне
- 8 жовтня премє'р-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш оголосив про посилення карантину в країні уже з 11 жовтня.
- У країні вводять низку обмежень для невакцинованих. Однак у школах продовжать очне навчання з обов'язковим носінням масок та щотижневим тестуванням на COVID-19.
- У вишах очні заняття можуть відвідувати лише ті студенти, які вакцинувалися або перехворіли на коронавірус.
- Наступні 3 місяці в Латвії діятиме режим надзвичайної ситуації.
- Повністю пройшли курс вакцинації в країні 46,1% громадян.