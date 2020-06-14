П’ята частина людей, які хворі коронавірусною інфекцією, у Великій Британії підхопили COVID-19 саме у лікарняних палатах.

Про це пише видання The Telegraph. Зазначається, що на піку коронавірусної інфекції передача COVID-19 через лікарні становила 22% випадків.

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Статистика: станом на 14 червня у Великій Британії зафіксовано 294 375 випадків зараження коронавірусом. На жаль, підтверджено 41 662 летальних випадків від ускладнень, викликаних COVID-19. Науково-консультативна група з надзвичайних ситуацій (SAGE) вважає, що реальні цифри зараження у лікарнях можуть бути вищими, адже вони не включають персонал або пацієнтів, які відвідують амбулаторні установи.

Крім того, у джерелі йдеться, що керівники органів охорони здоров'я не давали лікарням вказівок щодо соціального дистанціювання до середини травня.



Кожен п'ятий інфікований на COVID-19 у Британії заразився у лікарні / Фото: Getty Images