Вірус "флірт": лікар-імунолог пояснив, що це за новий штам коронавірусу

Новий штам коронавірусу, відомий як FLiRT, походить від варіанта Omicron. Через специфічні мутації в білку-шипу вірус швидше вражає ослаблений імунітет, а захворіти можуть й раніше вакциновані. Перші випадки субваріанту коронавірусу FLiRT були зафіксовані у Київській, Житомирській, Івано-Франківській областях.

FLiRT – це позначення мутацій у шиповому білку, який дозволяє SARS-CoV–2 прикріплюватися до клітин тіла людини (F456L, V1104L і R346T). Лікар-імунолог Федір Лапій в етері 24 Каналу розповів, що цей вірус спроможніший до конкуренції, краще проникає в клітини людини.

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Цей штам коронавірусу є заразнішим

Кожен субваріант коронавірусу має свої певні особливості, однак загальні симптоми захворюваності на початку однакові, як при COVID-19: підвищена температура, головний біль, кашель, нежить, втома, болі в м'язах. Зі слів імунолога, цей штам є заразнішим.

FLiRT – це абревіатура від тих мутацій, які мають віруси, а мутації стосуються спайк-білка. Це білок, через який вірус прикріпляється до нашої клітини, проникає в неї. Вірус це робить не спеціально, в нього немає інтелекту, аби подумати яким чином уникнути нашої відповіді, це просто випадковість, мінливість,

– розповів Лапій.

Лікар-імунолог зазначив, що внаслідок мутацій утворюється багато різних підваріантів, але виживають ті, які можуть краще пристосуватися. Він нагадав, що в Україні продовжує проводитись вакцинація населення, аби попередити важкий перебіг COVID-19.

Кількість випадків захворювання на FLiRT зростає

Лікар-імунолог зазначив, що спілкуючись з лікарями сімейної медицини декілька тижнів тому, ті розповіли йому, що в середині липня 2024 року зросла кількість звернень пацієнтів. Вони проводили тести й зафіксували збільшення кількості позитивних результатів на COVID-19.

Не всі ці випадки потрапляли в офіційну статистику, але кількість випадків захворювання на COVID-19 протягом попередніх тижнів збільшилась і така динаміка найближчим часом ймовірно зберігатиметься,

– прогнозує Лапій.

Те, що COVID-19 зник після 24 лютого 2022 року – міф

Лікар-імунолог також наголосив, що інформація, яка з'являлась в ЗМІ щодо того, що COVID-19 закінчився в Україні в лютому 2022 року – не відповідає дійсності. В той період припинили публікувати статистичні дані, однак нові випадки захворювання медики продовжували фіксувати.

"Я мав доступ до статистики, COVID-19 продовжувався й після початку повномасштабної війни, було продовження зростання випадків вірусу навіть у квітні 2022 року. Були тяжкі випадки, які потребували госпіталізацій, та навіть смертельні. COVID-19 був менш актуальним влітку, але повертався восени", – розповів Лапій.