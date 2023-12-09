Деталі нової хвилі захворюваності в ефірі телемарафону розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. Наразі про впровадження маскового режиму мова не йде.

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Хвиля коронавірусу

Лікарі в Україні вже зафіксували 17 підтипів штаму Омікрон – до лікарень щотижня потрапляє 4000 хворих, переважно у важкому стані. За данними МОЗ, пік захворюваності перевищено у Чернівецькій області.

Це більше, ніж минулого року, щонайменше на 40 відсотків. Разом з тим, якщо подивитися по інтенсивності епідемічного процесу, то він трошки більший, ніж минулого року, — лише на 8 відсотків,

– зазначив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Нині в Україні одночасно курсують як коронавірус, так і вірус грипу та інші респіраторні віруси. Масковий режим чи інші карантинні обмеження впроваджувати не планують, однак медики закликають вакцинуватися. Найближчим часом вакцина надійде у всі регіони України.

Чи небезпечний Омікрон

Вірусологиня Алла Мироненко зазначає, що з моменту появи Омікрону наприкінці 2021 та на початку 2022 року, цей штам зумів витіснити своїх попередників. Штами Дельта та Альфа наразі не є активними.

Зараз є лише Омікрон, при чому циркулює одночасно багато його субваріантів. Але, на щастя, Омікрон змінився настільки, що в нього накопичилося дуже багато мутацій у спайковому білку і він не викликає тяжкої кисневої залежності, як це було при попередніх варіантах,

– повідомила вона.

Наразі захворювання на цей тип COVID-19 протікає значно легше – нагадує звичайне респіраторне захворювання. Попри це, Омікрон залишається небезпечним для груп ризику, таких як люди з патологіями та старші за 60 років.