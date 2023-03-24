Дослідники виявили, що підвищена температура допомогла рибам швидше очистити своє тіло від інфекції, контролювати запалення та відновити пошкоджені тканини.

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Користь підвищеної температури

Ми дозволили природі робити те, що робить природа, і в цьому випадку це було дуже позитивно. Помірна лихоманка проходить самостійно, тобто організм може як викликати її, так і зняти її природним шляхом без ліків,

– розповів Даніель Барреда, провідний автор дослідження.

Переваги підвищення температури тіла для здоров’я людини ще мають бути підтверджені дослідженнями, але оскільки механізми, що викликають і підтримують лихоманку є загальними, очікувано, що такі переваги будуть й для людей.

Це вказує на те, що не потрібно одразу тягнутись до безрецептурних протизапальних ліків, також відомих як нестероїдні протизапальні препарати або скорочено НПЗП, при перших ознаках застуди.

"НПЗЗ знімають дискомфорт, який відчувається під час лихоманки, але ви також позбуваєтесь деяких переваг цієї природної реакції", – каже Барред.

Як відбувалося дослідження

Для дослідження рибам вводили бактеріальну інфекцію, а потім їхню поведінку відстежували та оцінювали за допомогою машинного навчання. Зовнішні симптоми були подібні до тих, що спостерігаються у людей з лихоманкою, включаючи втому та нездужання. Потім їх зіставляли з важливими імунними механізмами всередині тварин.

Дослідження показало, що природна лихоманка викликає інтегративну реакцію, яка не тільки активує захист від інфекції, але й допомагає контролювати її.

Вчені виявили, що лихоманка допомогла рибам одужати від інфекції приблизно за 7 днів – це вдвічі менше, ніж у тих тварин, яким збивали температуру.