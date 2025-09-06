Багато людей намагається уникати жирів, вважаючи їх шкідливими для серця. Втім, не усі жири однакові. Саме ненасичені жири допомагають підтримувати роботу серцево-судинної системи, знижують ризик інсульту й навіть покращують засвоєння вітамінів.

Чому корисні жири корисні?

Мононенасичені жири допомагають знижувати рівень "поганого" холестерину, підвищувати "корисний", регулювати тригліцериди та артеріальний тиск, інформує 24 Канал з посиланням на Eatingwell.

Кардіолог Девід Сабгір пояснив, що вони також зменшують ризик інсульту, сприяють відчуттю ситості й підтримують роботу серцево-судинної системи.

Окрім цього, корисні жири допомагають організму засвоювати жиророзчинні вітаміни A, D, E і K. Їх нестача може проявлятися втомою, сухістю шкіри та ослабленим імунітетом.

Варто знати. Різниця між жирами проста – насичені зазвичай тверді при кімнатній температурі, а ненасичені залишаються рідкими.

Яекі джерела насичених жирів?

До джерел "здорових жирів" належать горіхи, оливкова олія, насіння, яйця та авокадо – єдиний фрукт із вмістом корисних жирів, у якому водночас мало насичених жирів, цукру та натрію, і зовсім немає холестерину.

Ненасичені жири – важливий елемент збалансованого харчування. Наступного разу замість перекусу спробуйте жменю горіхів чи тост із авокадо та яйцем. Це не лише смачно, а й корисно для серця,

— підсумував Сабгір.

Як покращити роботу серця: що треба знати?