Жири, без яких серце не може: лікар пояснив, чому вони корисніші, ніж ви думали
- Ненасичені жири, такі як мононенасичені, знижують рівень "поганого" холестерину, регулюють тригліцериди та артеріальний тиск, і зменшують ризик інсульту.
- Джерелами "здорових жирів" є горіхи, оливкова олія, насіння, яйця та авокадо, які допомагають засвоювати вітаміни A, D, E і K.
Багато людей намагається уникати жирів, вважаючи їх шкідливими для серця. Втім, не усі жири однакові. Саме ненасичені жири допомагають підтримувати роботу серцево-судинної системи, знижують ризик інсульту й навіть покращують засвоєння вітамінів.
Чому корисні жири корисні?
Мононенасичені жири допомагають знижувати рівень "поганого" холестерину, підвищувати "корисний", регулювати тригліцериди та артеріальний тиск, інформує 24 Канал з посиланням на Eatingwell.
Кардіолог Девід Сабгір пояснив, що вони також зменшують ризик інсульту, сприяють відчуттю ситості й підтримують роботу серцево-судинної системи.
Окрім цього, корисні жири допомагають організму засвоювати жиророзчинні вітаміни A, D, E і K. Їх нестача може проявлятися втомою, сухістю шкіри та ослабленим імунітетом.
Варто знати. Різниця між жирами проста – насичені зазвичай тверді при кімнатній температурі, а ненасичені залишаються рідкими.
Яекі джерела насичених жирів?
До джерел "здорових жирів" належать горіхи, оливкова олія, насіння, яйця та авокадо – єдиний фрукт із вмістом корисних жирів, у якому водночас мало насичених жирів, цукру та натрію, і зовсім немає холестерину.
Ненасичені жири – важливий елемент збалансованого харчування. Наступного разу замість перекусу спробуйте жменю горіхів чи тост із авокадо та яйцем. Це не лише смачно, а й корисно для серця,
— підсумував Сабгір.
Як покращити роботу серця: що треба знати?
- Учені вважають, що корисним фруктом для серця є папая. Річ у тім, що вітамін С відіграє вирішальну роль у запобіганні окисленню холестерину, а клітковина сприяє його виведенню з організму. Крім того, фолієва кислота знижує рівень гомоцистеїну – амінокислоти, пов'язаної з підвищеним ризиком серцевих захворювань. Усі ці мікроелементи містяться в папайї.
- Також доведено, що екстремальна спека підвищує ризик серцево-судинних захворювань через зневоднення, порушення електролітного балансу та згущення крові. Це своєю чергою може призвести до інфаркту, інсульту, аритмії або серцевої недостатності.
Важливо! Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Якщо Вас турбують проблеми зі здоровʼям, обов’язково зверніться до лікаря.