Конгрес США вимагає розсекретити дані про походження COVID-19

Палата представників одноголосно проголосувала за розсекречення інформації розвідки США про походження COVID-19, що є демонстрацією підтримки обох партій напередодні третьої річниці початку смертоносної пандемії.

Сенат США одноголосно ухвалив відповідний законопроєкт під назвою "COVID-19 Origin Act of 2023" ще 1 березня. Також 1 березня ФБР заявило, що найімовірнішою причиною пандемії COVID-19 є витік із лабораторії в Ухані.

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Розсекречення інформації про коронавірус

10 березня нижня палата одноголосно підтримала законопроєкт (419 голосів "за", 0 голосів "проти"), посиливши тиск на адміністрацію президента Джо Байдена. Тепер законопроєкт передадуть до Білого дому – Байден може підписати його або накласти вето.

Американська громадськість заслуговує на відповіді на кожен аспект пандемії COVID-19. Як цей вірус був створений і, зокрема, чи був він природним явищем або результатом події, пов’язаної з лабораторією,

– сказав республіканець Майк Тернер, голова Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США, який підтримав законопроєкт.

Наказ про розсекречення зосереджувався на розвідданих, пов’язаних з китайським Уханьським інститутом вірусології, посилаючись на "потенційний зв’язок" між дослідженнями, які проводилися там, і спалахом COVID-19, який Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемією 11 березня 2020 року.

Розвідувальні служби США розділилися щодо того, чи є ймовірним джерелом смертельного вірусу витік з лабораторії чи поширення від тварин.

Якщо закон буде підписаний, цей захід вимагатиме протягом 90 днів розсекретити будь-яку інформацію, що стосується потенційних зв’язків між Уханьським інститутом вірусології та походженням коронавірусної хвороби. Це включає інформацію про дослідження та іншу діяльність у лабораторії та про те, чи хтось із дослідників захворів.