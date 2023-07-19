Як цей кондиціонер впливає на очі та що треба врахувати для безпечного користування ним, 24 Каналу розповіла лікарка-офтальмологині клініки "Новий Зір" Клавдія Гарига.

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Безперечні плюси

Навряд чи хто відмовиться від прохолоди у літній період. Хіба через побоювання, що кондиціонер може зашкодити здоров’ю. Особливо щодо цього хвилюються мами та люди похилого віку. І дарма.

Клавдія Гарига “Навіть педіатри дають зелене світло для кліматичної техніки, коли немовля тільки-но приїхало з пологового будинку. Тут треба розуміти, що користь і розумне використання приладу лише полегшать життя породіллі та її дитинці. Річ у тім, що перші три місяці в малюка ще недосконала система терморегуляції і температура його тіла залежить від зовнішнього середовища. Отже, кондиціонер допомагає уникнути гіпертермії”.

Крім того, переваги кліматичної техніки оцінять ті, хто страждає на серцево-судинні захворювання, вагітні та люди похилого віку. Головне – дотримуватися безпечних правил.

Без шкоди для очей

Отже, важливі нюанси безпечного використання кондиціонерів для здоров’я:

задана температура охолодження не має бути нижчою за 18–20 градусів;

забезпечте вологість повітря на рівні 40 – 60 %, а значить паралельно увімкніть прилад-зволожувач (обов’язково придбайте його, якщо не маєте, вони бувають класичними, паровими та ультразвуковими);

через рециркуляцію того самого повітря треба періодично провітрювати кімнату, тож час від часу відчиняйте вікна і запускайте хоч трохи свіжого повітря;

у жодному разі не перебувайте під прямим потоком повітря, інакше матимете проблеми з очима. Тож налаштуйте стулки кондиціонера так, щоб він не дув на вас;

завжди майте при собі сльозозамінники, особливо це стосується водіїв, які вмикають кондиціонер в машині;

своєчасно міняйте фільтри у пристрої.

Реальні небезпеки

За неправильного використання кондиціонера виникає незначна сухість очей, особливо в тих, хто носить контактні лінзи або нещодавно переніс рефракційні втручання – два тижні – місяць тому.

Клавдія Гарига “Якщо виставити температуру нижче ніж 18 градусів і прийти зі спекотної вулиці у занадто нахолоджене приміщення, є ризик захворіти. А зі зниженням імунітету може проявитися герпес, який здатен вражати й очі. До того ж респіраторні захворювання, зокрема в дітей, завдають дискомфорту зоровій системі – з’являється сльозотеча, почервоніння очей, набряклість повік”.

Іноді вони призводять до офтальмологічних ускладнень – різного роду запалень: вірусного чи бактеріального кон'юнктивіту (уражається слизова оболонка ока), кератиту (рогівка), блефариту (повіка).

До речі, причиною цих очних захворювань, як і хвороб дихальних шляхів, стають також старі фільтри в кондиціонері, в яких розмножуються збудники інфекцій. Тож щорічне обслуговування техніки є запорукою вашого здоров’я.

Водії та пасажири на передньому сидінні страждають від повітряних потоків кондиціонера, адже в машині немає змоги поміняти своє розташування. Тож в разі довгої поїздки або постійної роботи за кермом може з’явитися сльозотеча, почервоніння, сухість очей, відчуття піску чи стороннього тіла, світлочутливість. Тоді потірбно одразу звернутися до офтальмолога, який призначить лікування.

А для запобігання пересихання слізної плівки, що захищає очі, треба користуватися якісними сльозозамінниками, зокрема на основі гіалуронової кислоти. Тим, хто носить контактні лінзи, – обрати безпечну штучну сльозу, яку можна крапати безпосередньо на лінзу.

Й остання рекомендація – пийте більше води, адже, коли кондиціонер пересушує око, треба збільшити об’єм споживання рідини.

Застосовуйте всі блага цивілізації й будьте здорові!