Від 9 червня Кіпр поступово відкриватиме авіасполучення для міжнародних туристів. Уряд країни заявив, що у випадку виявлення хвороби на території країни, іноземних гостей Кіпр лікуватиме своїм коштом.

На острові організують спеціалізовану лікарню, яка обслуговуватиме лише іноземних туристів, повідомляє AP.

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У спецлікарні для іноземців зарезервують 100 ліжок і ще близько 112 відділень інтенсивної терапії зарезервують для пацієнтів в критичному стані.

Якщо іноземець отримав позитивний результат на коронавірус, перебуваючи на території острова, – країна покриє усі витрати. Сюди входитиме: проживання, їжа, напої та ліки. Витрати, які залишаються за пацієнтом – лише поїздка на таксі до аеропорту та квитки додому.

Також на Кіпрі функціонуватиме "Карантинний готель" на 500 номерів. Там проживатимуть члени родини або інші люди з близького кола контактів.

Зазначимо, що Кіпр відкриває авіасполучення з 9 червня. Відтак, туристи повинні будуть пройти тест на COVID-19 за три дні до вильоту. Перед посадкою на літак, пасажири демонструватимуть результати своїх аналізів і цілком ймовірно, що доведеться перебувати в масці впродовж всього польоту.