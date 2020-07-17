Оцінивши епідеміологічну ситуацію з COVID-19 у Київській області, влада вирішила обмежити проведення масових заходів та роботу розважальних закладів і закладів громадського харчування.

16 липня відбулося позачергове засідання Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомила Київська ОДА на офіційному сайті.

До теми У деяких регіонах України карантин потрібно посилити, – ВООЗ

За результатами засідання та з урахуванням оцінки епідемічної ситуації у Київській області вирішено обмежити:

Культурні, розважальні, спортивні, соціальні, релігійні, рекламні масові заходи "з наповненістю менше за 50% стаціонарно розміщених місць для сидіння та / або менше за 1 особу на 5 квадратних метрів площі будівлі".

"з наповненістю менше за 50% стаціонарно розміщених місць для сидіння та / або менше за 1 особу на 5 квадратних метрів площі будівлі". Роботу розважальних та закладів громадського харчування з 23 до 7 години.

Поліція та Держспоживслужба перевіряють дотримання карантинних норм у закладах розважальних та громадського харчування. Роботу кількох столичних нічних клубів навіть зупинили. Влада обіцяє також посили контроль за дотриманням протиепідемічних заходів під час перевезень.

Зверніть увагу Всі вже втомилися: Зеленський закликав не продовжувати карантин більше, ніж на місяць

Ситуацію з коронавірусом моніторитимуть у Київській області щоденно, щоб оперативно запроваджувати або скасовувати послаблення протиепідемічних заходів.