Через відсутність місць в реанімаціях міська влада часто отримує скарги про те, що не всіх хворих лікують. Про це заявив заступник міського голови Олександр Левицький.
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У лікарнях бракує кисню
Кількість пацієнтів, які є в реанімації – це 100% завантаженості реанімаційних ліжок,
– заявив Левицький.
За останні 10 днів в Івано-Франківську в лікарнях померли 37 хворих на коронавірус. Здебільшого померлі були старші 50 років. Усі вони були невакциновані.
У лікарнях міста також є проблеми із забезпеченням киснем. Добова потреба лікарень складає 2,4 – 2,6 тонни кисню.
Майже 75% пацієнтів у лікарнях є залежними від кисню. більшість із них перевели на кисневі концентратори. Загалом в Івано-Франківську зайняті 93% усіх лікарняних ліжок для хворих на COVID-19.
Коронавірус в Україні: останні новини
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