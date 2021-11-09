Через відсутність місць в реанімаціях міська влада часто отримує скарги про те, що не всіх хворих лікують. Про це заявив заступник міського голови Олександр Левицький.

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У лікарнях бракує кисню

Кількість пацієнтів, які є в реанімації – це 100% завантаженості реанімаційних ліжок,

– заявив Левицький.

За останні 10 днів в Івано-Франківську в лікарнях померли 37 хворих на коронавірус. Здебільшого померлі були старші 50 років. Усі вони були невакциновані.

У лікарнях міста також є проблеми із забезпеченням киснем. Добова потреба лікарень складає 2,4 – 2,6 тонни кисню.

Майже 75% пацієнтів у лікарнях є залежними від кисню. більшість із них перевели на кисневі концентратори. Загалом в Івано-Франківську зайняті 93% усіх лікарняних ліжок для хворих на COVID-19.

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