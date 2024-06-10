У Франківську лікарі відмовились госпіталізувати нетверезого, який начебто мав напад епілепсії

В мережі поширили відео, де працівники екстреної медичної допомоги відмовилися госпіталізувати чоловіка в стані алкогольного сп'яніння, який лежав на тротуарі. Стався інцидент в Іванно-Франківську.

Українців обурило відео, зокрема поведінка та звернення медикині до чоловіка. Наразі в обласному клінічному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф прокоментували ситуацію.

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Там зауважили, що вважають таку форму спілкування неприпустимою, адже вона суперечить професійній етиці працівників. Із бригадою пообіцяли провести роз'яснювальну роботу щодо підвищення якості комунікації з пацієнтами, дотримання принципів стриманості та професійності при спілкуванні навіть у найскладніших ситуаціях.

Медики відмовили у госпіталізації п'яному чоловіку: відео

Чоловік симулював напад епілепсії

Водночас у дописі медиків ідеться, що чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння та симулюючи напади епілепсії, з початку 2024 року 69 разів викликав "швидку". А коли лікарі приїжджали на виклик, він вимагав, щоб його відвезли додому.

Бригада не залишила чоловіка без допомоги. Медики підняли його та запропонували госпіталізувати до лікарні. Однак він із використанням ненормативної лексики відмовився та самотужки покинув місце події,

– пояснили у центрі екстренної допомоги.

Подібні виклики створюють навантаження

Зі слів медиків, учасник події щонайменше 12 разів відмовлявся від госпіталізації до медзакладів та 16 разів – від надання медичної допомоги.

Також у Центрі повідомили, що загалом у 2024 році 10% викликів екстреної допомоги стосувалися нетверезих пацієнтів. Зауважують, що ця кількість постійно збільшується, що є проблемою, яка потребує вирішення. Оскільки ці випадки створюють додаткове навантаження на виїзні бригади.