Куп'янська районна лікарня на Харківщині переповнена, то ж хворих розміщують у коридорах. Одна лампа – єдине освітлення на весь коридор. Тож медсестрам, аби поставити крапельницю, доводиться підсвічувати ліхтариком.

Про умови в інфекційній лікарні на своїй сторінці у фейсбуці розповіла мешканка міста Яна Колпакова.

До теми У Києві люди стоять 12 годин у черзі, аби зробити тест на COVID-19: шокуюче відео

Жінка закликала районну владу відкривати додаткові відділення у місцевих лікарнях. Зокрема, на Ковшарівці та Вузловій.

Спасибі керівництву міста і всім попередникам, це інфекційне відділення Куп'янської лікарні. В туалет ходять в палати до інших хворих, з освітлення одна лампа на весь коридор, щоб медсестра поставила крапельницю, хворий підсвічує мобільним телефоном,

– написала жінка.



Куп'янська районна лікарня / Фото Яна Колпакова

Користувачі соцмережі у коментарях обурилися з побаченого. Деякі люди повідомляли, що також лікувалися у цій лікарні. За їхніми словами, проблеми там не лише з умовами, а й з елементарною дезінфекцією. Натомість навіть пробірки, вату та спирт пацієнтам доводилось купувати самостійно. Є й проблеми з транспортуванням хворих. Сам медичний персонал виснажений, "без сну та відпочинку".