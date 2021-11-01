У Хмельницькому від COVID-19 померла вагітна жінка: у неї залишилося 11 дітей

У Хмельницькому погіршується епідемічна ситуація, через що вільних місць в реанімаціях майже немає. Лікарі розповідають, що більшість госпіталізованих є людьми середнього віку.

У Хмельницькій інфекційній лікарні трапився перший випадок смерті вагітної, яка до того ж була багатодітною матір'ю. Жінка була невакцинованою.

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У жінки залишилось 11 дітей

Директорка інфекційної лікарні Оксана Піддубна розповіла, що трагедія трапилася цими днями. У жінки, яка померла від коронавірусу, залишились 11 дітей.

Загалом, за словами медикині, зазвичай летальні наслідки коронавірус має у старших людей, однак бувають і винятки. Серед таких – смерть 22-річної дівчини, яка також трапилася нещодавно. Однак Піддубна зазначила, що серед тих, хто помер від COVID-19 чи його наслідків, немає жодного вакцинованого.

В інфекційній лікарні з 200 обладнаних місць для хворих, уже зайняті 196. Однак за прогнозами медиків, Хмельницька область та загалом Україна лише рухаються до піку захворюваності, який очікують всередині листопада.

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