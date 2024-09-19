Про це повідомив головний державний санітарний лікар області Микола Габрикевич під час брифінгу, інформує 24 Канал.

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"Випадки між собою не пов'язані, а діагноз підтвердили лабораторно. За медичною допомогою хворі звернулися 31 серпня. Саме тоді їх госпіталізували до медичних закладів Хмельницького", — зазначив Микола Габрикевич.

За його словами, наразі обидва пацієнти перебувають на стаціонарному лікуванні.

Як проявлялась хвороба

Він також розповів, що у хворих були характерні симптоми для гарячки Західного Нілу, а саме: висока температура протягом тривалого часу, головний біль, біль у м'язах і суглобах, слабкість, нудота, діарея.

Гаряка Західного Нілу – що це? Це вірусна хвороба, що найчастіше передається через укуси так званих тигрових комарів. Вона може викликати лихоманку та висипання на шкірі, а в тяжких випадках — запалення мозку та його оболонок.

Найчастіше хворіють на гарячку влітку та восени.

Основним джерелом гарячки в природі є перелітні птахи, які у крові мають високі концентрації вірусу. Натомість від людини до людини хвороба не передається.

Габрикевич радить берегтися від комариних укусів, зокрема носити захисний одяг, поставити москітні сітки на вікнах, уникати місць великого скупчення комарів, аби мінімізувати ризик захворення.