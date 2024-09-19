Об этом сообщил главный государственный санитарный врач области Николай Габрикевич во время брифинга, информирует 24 Канал.
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"Случаи между собой не связаны, а диагноз подтвердили лабораторно. За медицинской помощью больные обратились 31 августа. Именно тогда их госпитализировали в медицинские учреждения Хмельницкого", - отметил Николай Габрикевич.
По его словам, сейчас оба пациента находятся на стационарном лечении.
Как проявлялась болезнь
Он также рассказал, что у больных были характерные симптомы для лихорадки Западного Нила, а именно: высокая температура в течение длительного времени, головная боль, боль в мышцах и суставах, слабость, тошнота, диарея.
Чаще всего болеют лихорадкой летом и осенью.
Основным источником лихорадки в природе являются перелетные птицы, которые в крови имеют высокие концентрации вируса. Зато от человека к человеку болезнь не передается.
Габрикевич советует беречься от комариных укусов, в частности носить защитную одежду, поставить москитные сетки на окнах, избегать мест большого скопления комаров, чтобы минимизировать риск заболевания.