Пандемія коронавірусу сталася через витік з лабораторії, – директор ФБР

Директор ФБР Крістофер Рей заявив, що пандемія COVID-19 "швидше за все" була спричинена інцидентом в лабораторії в Ухані, Китай.

Він про це заявив після того, як опублікували звіт Міністерства енергетики США, в якому йшлося, що витік із китайської лабораторії був найбільш імовірною причиною спалаху COVID-19. За даними The Wall Street Journal, він ґрунтується на нових розвідувальних даних.

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Витік з лабораторії

ФБР вже певний час тому дійшло висновку, що найімовірнішим походженням пандемії є інцидент у лабораторії в Ухані. Йдеться про потенційний витік із контрольованої китайським урядом лабораторії,

– сказав Рей.

В інтерв’ю Рей також звинуватив уряд Китаю в спробах завадити розслідуванню причин пандемії.

"Китайський уряд... робив усе можливе, щоб перешкодити і заплутати роботу, яку виконує наш уряд США та близькі іноземні партнери. І це прикро для всіх", – сказав Рей.

Варто наголосити, що ФБР не звинувачує Китай у навмисному поширенні коронавірусу – вони вважають, що витік стався випадково.

Китайські чиновники вже заперечили цю заяву, називаючи це кампанією наклепу на Пекін.

Дослідження походження коронавірусу

Наукове співтовариство вважає надзвичайно важливим визначити джерела пандемії, щоб могти краще боротися з нею і запобігти наступним.

Минулого року експертна група Всесвітньої організації охорони здоров’я заявила, що "ключових даних", які б пояснювали початок пандемії, досі немає. Вчені назвали напрямки необхідних досліджень, у тому числі дослідження, які оцінюють роль диких тварин, і екологічні дослідження в місцях, де вірус міг поширитися.

Раніше вчені повідомляли, що уряд Китаю суворо контролює ці дослідження припиняючи деякі роботи та просуваючи теорії про те, що пандемія могла прийти з-за меж країни.

Консенсусу в питанні походження коронавірусу серед науковців також немає. Деякі вчені підтримують теорію витоку з лабораторії, а інші вважають, що вірус походить від тварин. Експерти кажуть, що справжнє походження пандемії найближчим часом не вдасться визначити.