В Естонії хочуть запровадити вакцинацію дітей без згоди батьків

В уряді Естонії розглядають можливість внесення змін до законодавства, які можуть суттєво вплинути на процес вакцинації дітей. У країні планують запровадити добровільну вакцинацію школярів без згоди батьків.

Згідно з інформацією ERR, підготовка нового законопроєкту відбувається в рамках ініціативи Міністерства соціальної політики з метою вдосконалення механізму запобігання та контролю інфекційних захворювань, передає 24 Канал.

Також на тему Адміністрація Трампа згорнула фінансування ключових програм із розробки вакцини проти ВІЛ

Вакцинація дітей без згоди батьків в Естонії

Однією з ключових новацій є пропозиція дозволити вакцинацію школярів за їхньою згодою, без необхідності отримувати письмову згоду від батьків. У пояснювальній записці підкреслюється, що в нинішніх умовах інтереси дітей у сфері охорони здоров’я можуть бути не повністю захищеними.

Розбіжності між думками дітей і їхніх батьків щодо вакцинації здатні викликати конфлікти, що, своєю чергою, послаблює довіру до програми вакцинації.

Кармен Йоллер, міністерка соціальних питань, зазначила, що медичні працівники в школах фактично вже мають можливість проводити планові щеплення, не чекаючи письмової згоди батьків. Проте цей процес не отримав чіткого законодавчого оформлення.

Падіння довіри до вакцин

Слід зазначити, що за останнє десятиліття рівень вакцинації серед дітей в Естонії став знижуватися, і продовження цієї тенденції може призвести до спалахів хвороб, які раніше були практично викорінені завдяки щепленням.

Схожа ситуація і в Україні. Експерти бʼють на сполох через падіння рівня довіри до вакцинації, зокрема, за даними останнього опитування, майже 20% опитаних виявилися противниками щеплень, що є найвищим показником за останні роки.