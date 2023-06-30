Як лікують хворі суглоби, коли потрібне протезування та скільки це коштує: інтерв'ю з ортопедом

Проблеми з суглобами виникають у більшості людей літнього віку. Саме тому ендопротезування, як ефективний спосіб лікування суглобів, набуває все більшої популярності в Україні.

В яких випадках пошкоджений суглоб замінюється штучним? При яких симптомах потрібно негайно звернутися до лікаря? Як швидко відбувається відновлення після операції? Про це 24 Каналу розповів ортопед-травматолог Олександр Галузинський.

Також на тему Що робити, якщо швидко падає зір: поради офтальмолога

Коли потрібно звертатись до ортопеда, а коли до травматолога

Олександр Галузинський “У більшості лікарень ортопед і травматолог – одна й та ж сама людина. Лише у вузькоспеціалізованих медичних установах приймають лікар-ортопед та лікар-травматолог. До кого звернутись у разі потреби, розібратись досить просто: якщо проблема виникла після невдалого падіння, удару, розтягнення зв'язок чи порізу – допоможе травматолог”.

Якщо потрібно лікувати набуті чи вроджені деформації опорно-рухового апарату, або ж наслідки травм – вам до ортопеда. Ендопротезуванням (хірургічна операція, при якій зруйнований суглоб замінюється штучним) теж займаються ортопеди. А от металоостеосинтезом (процедура скріплення кісткових елементів за допомогою металевих конструкцій) переважно травматологи.

Якщо мова про травматолога: не можна ігнорувати травматичні ситуації, коли є підозра на перелом, вивих суглоба, розрив або розтягнення зв'язок. Навряд чи все минеться без професійної медичної допомоги.

Що стосується візиту до ортопеда – до нього рідко коли потрібно звертатися терміново. Хіба що у випадку, коли з’явилась пухлина або припухлість в ділянці суглоба та піднялась температура. Іншими словами, якщо є підозра на онкологію, або інфекційне захворювання. У цій ситуації до ортопеда треба йти негайно, щоб не проґавити момент.

Ортопед починає вивчати пацієнта з моменту, коли той заходить в кабінет. Звертає увагу на його поставу, на його ходу, на те, як той потискає руку. Потім просить розказати про свою проблему та проводить огляд ділянки, яка турбує пацієнта. Перевіряє рухливість суглобів. Пацієнт обов'язково проходить спеціальні тести, які можуть виявити симптоми захворювань.

Небезпечні симптоми

Багато захворювань супроводжуються набряканням суглоба з болем. Це може бути наслідок травми або гемартроз (скупчення крові в порожнині суглоб). Не виключений інфекційний процес, коли в суглобі накопичується гній.

Хрускіт у суглобах, який не супроводжується болем, не є патологічною ознакою. Так, певні суглоби можуть хрустіти. Але якщо вони не болять, нічого робити не треба. А от тугорухливість, яка супроводжується болем – симптом, з яким обов'язково треба звернутись до лікаря

Якщо біль в спині супроводжується онімінням рук – допоможе лікар-невропатолог. Найчастіше оніміння свідчить про те, що у пацієнта є так званий корінцевий синдром (неврологічний симптом, який виникає внаслідок здавлення нервових корінців спинного мозку). У найгірших випадках це може бути міжхребцева грижа, або пухлина в ділянці хребта.

Швидка втомлюваність – нетиповий симптом, з яким варто звернутись до терапевта, щоб з'ясувати його походження. Існує безліч захворювань, ніяк не пов'язаних з ортопедією, які викликають швидку стомлюваність. Є навіть синдром хронічної втоми.

Щодо порушення постави. Якщо йдеться про сутулість, гіперлордоз, сколіоз – цими питаннями займається ортопед. Додам, чим раніше дитину з порушенням постави привести до лікаря, тим менше проблем буде в дорослому віці.

Олександр Галузинський “Ломота та ниючі болі в суглобах у зв'язку зі зміною погоди зустрічаються практично у всіх пацієнтів з захворюваннями суглобів. Це пов’язано з тим, що перепади атмосферного тиску викликають перепади внутрішньокісткового тиску. Тож якщо на зміну погоди ниють суглоби – існує проблема, на яку треба звернути увагу”.

Ендопротезування – наскільки це складна операція

3 – 4 стадія артрозу – це термінальні стадії, при яких майже відсутній хрящ. Кістка починає тертися об кістку і це супроводжується болем та обмеженням рухів в колінному чи кульшовому суглобах. Знеболювальні та протизапальні препарати вже не діють. Єдиний спосіб допомогти пацієнту – зробити ендопротезування суглоба.

Щодо складності операції. Її має робити професіонал, оскільки вона є технологічно складною. Але для пацієнта ця процедура досить проста. Оперативне втручання триває менш як годину і проводиться під загальним наркозом або ж із застосуванням епідуральної анестезії (людина знаходиться у свідомості, але не відчуває нижню частину тіла).

Як швидко людина зможе ходити після ендопротезування

Наступного дня після операції пацієнт може стати на ноги й розпочати реабілітацію. До тижня людина перебуває на стаціонарі, де займається з реабілітологом. А після виписки, самостійно робить вправи для відновлення руху суглоба вдома. Загалом повне відновлення триває місяць. Практично всі наші пацієнти наступного дня після операції ходять. Хіба що пацієнту похилого віку, який кілька тижнів до операції лежав, піднятись буде складно. Але він це обов'язково зробить через 2 – 3 дні.

Якщо є надлишкова вага – треба схуднути. Потрібно уникати травм. Удари й падіння можуть пошкодити ендопротез. Взагалі, якщо впасти на кінцівку в якій встановлено ендопротез, може виникнути так званий парапротезний перелом (перелом кістки навколо протеза), який складно лікувати.

Ендопротез не рекомендується навантажувати. Тому варто відмовитись від вправ зі штангою, катання на лижах, участі в марафонах та гри в баскетбол. Помірне навантаження, навпаки, корисне. Навіть бажано ходити на прогулянки, кататись на велосипеді, плавати у басейні. При ендопротезуванні кульшового суглоба протягом трьох місяців треба уникати крайніх рухів: не вивертати ногу назовні чи всередину, глибоко не присідати. Поки навколо ендопротеза не сформувалася капсула, є загроза його вивиху.

Скільки коштує ендопротез

Вартість лікування залежить від того – придбає пацієнт ендопротез самостійно, чи його ним забезпечить лікарня. Є лікарні, в яких людина може отримати безплатний ендопротез, але для цього потрібно буде кілька місяців почекати в черзі. Така ситуація не лише в нашій країні, а й за кордоном.

Олександр Галузинський “Якщо людина не готова чекати кілька місяців, а безплатних протезів у лікарні немає, пацієнт може купити його за власний кошт. Вартість ендопротеза коливається від 2 до 4 тисяч доларів. Особисто я ендопротезуванням займаюсь понад 13 років і провів сотні таких операцій”ю

Як обрати протез

Пацієнту в них розбиратися не потрібно: залиште це лікарю. Ендопротез обирається не за бажанням, а з урахуванням віку пацієнта та стану кісткової тканини. Пацієнтам віком 50 – 60 років, як правило, ставиться безцементний ендопротез. Цементний протез підходить людям літнього віку. Наприклад, при переломі шийки стегна, коли пацієнту за 80 і у нього дуже ослаблена кістка та остеопороз. Який імплант краще? Звісно безцементний, тому що він вростає в кістку і служить довше. Але обирати протези потрібно все ж в індивідуальному порядку.

Чи ефективні хондропротектори для суглобів

Хондропротектори – це препарати, які призначені для відновлення хрящової тканини. Вони діляться на дві групи: гіалуронова кислота та хондроїтин сульфат. Їх можна приймати всередину у вигляді пігулок, або ж колоти внутрішньом'язово чи вводити в суглоб. Хондропротектори доцільно використовувати лише при першій – другій стадіях артрозу (хронічне захворювання суглоба, при якому він поступово втрачає свої рухові функції).

"Але наукових доказів того, що хондропротектори ефективні – майже немає. Тому, коли я говорю зі своїми пацієнтами про хондропротектори, раджу їм ставитися до них, як до біологічних добавок, а не серйозних медикаментів, які можуть зробити диво. Те ж стосується народних методів. В жодній з наукових публікацій я не знаходив інформації про те, що шабельник, каштан чи якісь інші рослини допомагають суглобам відновитися або зменшити запалення".