Чи продають українські аптеки ліки без рецепта: розповідь фармацевта

За словами фармацевта з великої мережі аптек, вони продовжують продавати ліки без рецепта. Таку вказівку вони отримали від керівництва.

Про це 24 каналу розповів фармацевт на правах анонімності (зі зрозумілих причин). За його словами після 1 квітня нічого не змінилося у відпуску ліків.

Також на тему Німесил, Каптоприл, Постинор: які ліки тепер будуть за рецептом і чому це добре

Електронні рецепти

Нагадаємо, що 1 квітня в Україні почав діяти електронний рецепт. Тепер ліки, які не перебувають у вільному обігу, можна придбати не лише за паперовим рецептом, а й електронним.

Але українці це сприйняли інакше і вишукувались у довгі черги до аптек. За словами фармацевта, через це в них продажі 30 і 31 березня виросли майже в десятки разів у порівнянні зі звичайним днем.

Для українських аптек нічого не змінилось

Як виявилося це все було даремно, бо після нововведень не розширили список рецептурних препаратів і навіть не посилили контроль за ліками. І українські аптеки продовжують продавати пацієнтам ліки, які не перебувають у вільному обігу, без рецепта.

Наразі керівництво нам сказало, що нічого не змінилось – під час воєнного стану працюємо, як раніше. Але попередили, що потрібно бути готовим, що ситуація може змінися в будь-який момент і щоб ми були готові. Тому ми й далі відпускаємо популярні ліки без рецепти. Ніхто не може перевірити, чи покупець показав паперовий рецепт, чи ні, бо ми його повертаємо людині,

– розповів фармацевт.

Він також додав, що як і раніше, рецепт вимагають для усіх антибіотиків, психотропних препаратів, антидепресантів, сильнодіючих анальгетиків та ліків, які містять наркотичні речовини.

Важливо! На деяких медіаресурсах з'явилася інформація, що під час воєнного стану більшість рецептурних ліків можуть продаватися без рецепт. Вони посилалися на розпорядженням Кабінету Міністрів від 7 травня 2022 року. Однак законодавчі зміни, які були введені нещодавно, повертають обов'язковість рецептів.

Як змінилась робота лікарів та онлайн аптек – читайте у повній версії матеріалу.