Продают ли украинские аптеки лекарства без рецепта: рассказ фармацевта

По словам фармацевта из обширной сети аптек, они продолжают продавать лекарства без рецепта. Такое указание они получили от руководства.

Об этом 24 канала рассказал фармацевт на правах анонимности (по понятным причинам). По его словам, после 1 апреля ничего не изменилось в отпуске лекарств.

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Электронные рецепты

Напомним, 1 апреля в Украине начал действовать электронный рецепт. Теперь лекарства, которые не находятся в свободном обращении, можно приобрести не только по бумажному рецепту, но и по электронному.

Но украинцы это восприняли иначе и выискивались в длинные очереди в аптеки. По словам фармацевта, из-за этого у них продажи 30 и 31 марта выросли почти в десятки раз по сравнению с обычным днем.

Для украинских аптек ничего не изменилось

Как оказалось, это все было напрасно, потому что после нововведений не расширили список рецептурных препаратов и даже не усилили контроль за лекарствами. И украинские аптеки продолжают продавать пациентам лекарства, не находящиеся в свободном обращении, без рецепта.

Руководство нам сказало, что ничего не изменилось – во время военного положения работаем, как раньше. Но предупредили, что нужно быть готовым, что ситуация может измениться в любой момент и чтобы мы были готовы. Поэтому мы и дальше отпускаем популярное лекарство без рецепта. Никто не может проверить, показал ли покупатель бумажный рецепт, или нет, потому что мы его возвращаем человеку,

– рассказал фармацевт.

Он также добавил, что по-прежнему рецепт требуют для всех антибиотиков, психотропных препаратов, антидепрессантов, сильнодействующих анальгетиков и лекарств, содержащих наркотические вещества.

Важно! На некоторых медиаресурсах появилась информация, что во время военного состояния большинство рецептурных лекарств могут продаваться без рецепта. Они ссылались на распоряжение Кабинета Министров от 7 мая 2022 года. Однако законодательные изменения, введенные недавно, возвращают обязательность рецептов.

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