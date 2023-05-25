Імпланти в мозку поставили на ноги паралізованого чоловіка

Паралізований чоловік зміг знову ходити завдяки електронним мозковим імплантатам, які сприймають думки. За словами пацієнта, це змінило його життя.

Герт-Ян Оскам, 40-річний голландець, потрапив в аварію на велосипеді 12 років тому. Вона зробила його прикованим до інвалідного крісла. Однак завдяки новаторській технології, розробленій провідною британською благодійною організацією, він зміг знову ходити.

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Електронні імплантати, вбудовані у Герт-Янові ноги та стопи, бездротово транслюють його думки через другий імплантат, розташований на його хребті. Хоча система перебуває на експериментальній стадії розвитку, організація, що займається спінальними захворюваннями, визнала її надзвичайно обнадійливою.

Це був довгий шлях, але тепер я можу встати і насолоджуватись пивом зі своїм другом. Багато людей не усвідомлюють цю привілейовану можливість,

– зізнається Герт-Ян.

Операція, яка дозволила Герт-Яну знову керувати своїми рухами, була проведена у липні 2021 року. Науковці вирізали два круглі отвори діаметром 5 сантиметрів з обох боків черепа, над ділянками мозку, що відповідають за контроль рухів. Потім туди були встановлені два дисковидні імплантати, які бездротово передавали сигнали мозку до датчиків, прикріплених до шолома, що носив чоловік.

Команда швейцарських науковців розробила складний алгоритм, який конвертує ці сигнали в команди для руху м'язів ніг та стоп через другий імплантат, що був встановлений навколо спинного мозку Герт-Яна. Вчені прив'язали його до нервових волокон, які відповідають за ходьбу.

Дослідники виявили, що після кількох тижнів тренувань він міг стояти й ходити за допомогою ходунків. Рухи чоловіка були повільними, але плавними.

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